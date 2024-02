Por Daniel Parra |

'No sé de qué me hablas' despidió la temporada con su programa del miércoles 7 de febrero, que tuvo como uno de sus invitados a Pedro Almodóvar. El director se sentó junto a Mercedes Milá para repasar su trayectoria en el cine, entre otros diversos temas. Uno de los hechos más llamativos de la entrevista fueron sus palabras sobre Verónica Forqué, actriz fallecida en diciembre de 2021 y con la que había trabajado en tres largometrajes, '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', 'Matador' y 'Kika'. Hablando sobre esta última película, el cineasta admitió: "'Kika' es una de las películas que no me salió bien, por lo menos lo que yo recuerdo".

Pedro Almodóvar con Mercedes Milá en 'No se de qué me hablas'

Almodóvar confesó que no ha vuelto a ver ese largometraje, a pesar de haber escuchado que "se ve ahora mejor"., señaló Milá., si te digo la verdad", confesó el cineasta. La presentadora explicó que, bajo su punto de vista, el suicidio significa "dejar de sufrir". Hablando de la intérprete, Almodovar afirmó:

"No era la persona con la que yo había trabajado, era otra persona, pero absolutamente distinta en todos los sentidos. Ni hablaba así, ni respondía así... Verónica era una especie de ángel, es que era lo opuesto a eso. Y me desconcertó enormemente", continuó el director y productor. "Cuando me enteré de su muerte, era otra Verónica que debía estar sufriendo una barbaridad", apuntó, y Milá se mostró de acuerdo con su reflexión.

El programa que nunca se emitió

Mercedes Milá recordó que esa era la primera entrevista que realizaba con Pedro Almodóvar en 31 años. Al repasar el pasado, la presentadora emitió un vídeo con el cineasta en el programa piloto de 'Jueves a jueves', grabado en 1986, que nunca llegó a emitirse. Milá agradeció al cineasta por aceptar aquella invitación: "Eran tres entrevistas o cuatro, que había en 'Jueves a jueves', e impecable, se hubiera podido emitir. Ahí viniste sin dudar (...). Cuando empezamos, te volvimos a llamar, y volviste".