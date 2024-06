Por Beatriz Prieto |

Tras 104 días de concurso, 'Supervivientes 2024' se despidió de la audiencia la noche del martes 18 de junio en Telecinco, con Arkano, Marieta Díaz, Pedro García Aguado y Rubén Torres como los grandes protagonistas de la noche. Una final en la que, a través de juegos y votaciones exprés, la audiencia otorgó la victoria a Pedro, tras un duelo final con Torres, con la que el madrileño ganaba los 200.000 euros de premio.

Marieta, Arkano, Pedro y Torres, con Sandra Barneda, al comienzo de la final de 'Supervivientes 2024'

Después de que los cuatro finalistas aterrizaran en las instalaciones de Mediaset España en helicóptero, como es tradición, el programa cerró. La última cifra condenó así el concurso de Arkano, que quedaba fuera del podio con el cuarto puesto, por el que se mostró "superagradecido al público que me ha traídos hasta aquí": "Es la experiencia más dura de mi vida, lo he dado todo,".

Los tres finalistas restantes se enfrentaron al primer juego de la noche, "el altar de Poseidón", en el que debían construir una escalera y encender el pebetero para pasar a la siguiente fase. Un objetivo que consiguió Torres, además de Marieta, lo que dejó de nuevo a Pedro en manos de la audiencia. Los otros dos finalistas se enfrentaron al segundo juego, "el yugo de Poseidón", en el que debían liberarse de varios candados, bajo el agua, para quitarse de encima unas pesadas cadenas. En él, Torres sumó su segunda victoria consecutiva, por lo que Marieta protagonizó una votación con Pedro para conseguir el segundo puesto en la fase final.

Marieta, tercera clasificada

"Muchísimas gracias por haberme traído hasta aquí, os pido que me salvéis, porque he luchado y he aprendido a ser un gran superviviente", declaró Pedro en su alegato. "Llegado este momento quiero vivir este duelo con Torres porque ha sido la experiencia de mi vida y me lleva a extremos como estos. Es un sueño", manifestó por su parte Marieta, antes de que tanto ella como su compañero vivieran emotivos reencuentros con sus seres queridos. Un paréntesis que dio paso a la victoria del madrileño, con un 62% de votos a su favor, frente al 38% que recibió la valenciana, quien se llevaba la medalla de bronce.

Pedro y Torres protagonizaron la votación final para elegir al ganador, durante la cual el catalán pudo reencontrarse con su madre, al igual que Marieta se reunió por primera vez con Vázquez en plató. El presentador recibió a continuación a los dos finalistas, con los que repasó sus mejores momentos, para después proclamar la victoria de Pedro gracias al apoyo del 54% de los votos, frente al 46% del catalán. "¡Gracias, España, os quiero muchísimo! ¡Voy a ayudar a muchísima gente con esto!", declaró el ganador, al recibir el cheque de 200.000 euros, momento en el que se fundió en un cariñoso abrazo con su rival. "Te lo mereces muchísimo", le dedicó Torres, antes de que Pedro también le diera las gracias a Vázquez "por tu cariño".