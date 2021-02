Pedro Pascal interpretará a Joel en 'The Last of Us'

Pedro Pascal aparcará temporalmente su armadura mandaloriana para protagonizar la adaptación de "The Last of Us" que prepara HBO. Según informa en exclusiva Deadline, el actor de 'The Mandalorian' y 'Juego de Tronos' será el encargado de interpretar a Joel, el protagonista masculino del popular videojuego de Sony.

Pedro Pascal será Joel en la adaptación de "The Last of Us"

El personaje de Pascal, Joel, es un hombre atormentado por el trauma y el fracaso del pasado que debe atravesar unos Estados Unidos devastados por la pandemia mientras protege a una niña que podría ser la última esperanza de la humanidad. Este fichaje supone el regreso del actor a HBO después de su paso por 'Juego de Tronos' en el papel de Oberyn Martell.

La noticia llega apenas unas horas después de que The Hollywood Reporter anunciase en exclusiva que Bella Ramsey, la joven actriz conocida por su papel con Lyanna Mormont en la adaptación de la popular saga de George R.R. Martin, había sido elegida para interpretara a Ellie, la protagonista femenina y heroína del videojuego.

Un mundo devastado

La historia del aclamado videojuego "The Last of Us" desarrollado por Naughty Dog exclusivamente para las plataformas PlayStation tiene lugar veinte años después de que la civilización moderna fuese destruida. Joel (Pascal), un sobreviviente curtido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Ramsey), una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Sin embargo, lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y dependen el uno del otro para sobrevivir.