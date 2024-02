Pedro Sánchez apoya a Nebulossa y 'Zorra' en Eurovisión: "A la fachoesfera le gustaría más el 'Cara al sol'"

Por Redacción |

Durante la mañana del 5 de febrero de 2024, Antonio García Ferreras entrevistaba a Pedro Sánchez en 'Al rojo vivo'. Tras tratar temas como la ley de amnistía o la economía del país, el presidente del Gobierno dio su opinión sobre 'Zorra', la canción de Nebulossa que va a representar a España en el Festival de Eurovisión 2024 tras ganar el Benidorm Fest 2024.

Pedro Sánchez en 'Al rojo vivo'

"¿Se va a liar o no? Para una parte del país sí y otra no. ¿Le gusta o no le gusta?", le preguntaba el periodista. "y por tanto este tipo de provocaciones tienen que venir necesariamente de la cultura", explicaba Pedro Sánchez, mostrando su apoyo a la candidatura española que viajará a Malmö.

"Volviendo a la fachoesfera, a la fachoesfera le hubiera gustado tener el 'Cara al sol', pero a mí me gustan más este tipo de canciones. Electrónica, ochentera y provocadora. Yo creo que el feminismo es justo, pero también puede ser divertido y está hablando de cosas que yo creo que compartimos una mayoría de mujeres y de hombres", concluía el presidente del Gobierno de España.

Algunas de las críticas

A pesar de que Pedro Sánchez se ha mostrado rotundo con su apoyo a 'Zorra' de Nebulossa, muchos otros rostros conocidos han opinado distinto al político. Entre ellos destacan Manu Tenorio, Óscar Tarruella, Paloma del Río o José Manuel Soto, entre otros. "Cuando ya en este caos social en el que vivimos, toca techo cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza...", decía Tenorio.