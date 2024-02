Pedro Sánchez sale en defensa de Inés Hernand tras el comunicado de RTVE: "El icono eres tú"

Por Beatriz Prieto |

Tras la euforia de los Premios Goya, las polémicas no se han hecho esperar y, en esta ocasión, se han centrado en la presentadora Inés Hernand. Elegida para estar al frente del directo de la alfombra roja a través de RTVE Play, además del backstage durante la gala, la madrileña fue criticada por el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE por su "tono adulador hacia un presidente del Gobierno", quien de hecho decidió pronunciarse a su favor a través de la red social X.

Con un vídeo compartido por el periodista José Manuel Sánchez del que también se hizo eco la propia Hernand,. En dicho vídeo, se recopilaban los momentos en los que la madrileña, al igual que había hecho con el dirigente del PSOE,que pasaban ante su micrófono.

"Nadie es más que nadie", había escrito por su parte Hernand, al compartir dichas imágenes en su cuenta personal de la misma red social, donde también aprovechó el revuelo mediático para animar a contribuir a la ayuda humanitaria tan necesaria en la franja de Gaza. Una defensa que la madrileña lanzaba después de pronunciarse a raíz de las críticas recibidas por su directo en RTVE: "Me dedico al entretenimiento y sinceramente, me alegro de estar cumpliendo mi función".

solo puedo decir GUAU https://t.co/jlvmt3OwG8 — InésHernand (@InesRisotas) February 12, 2024

La reacción de Inés

La publicación de Sánchez a favor de Hernand, de hecho, no pasó desapercibida a la propia protagonista, que no tardó mucho en compartir su reacción a través de su cuenta en la red social X: "Solo puedo decir guau". La presentadora compartía dicho mensaje después de reiterar su defensa en el programa de radio de La SER "Hora 25", en el que colabora, ante las críticas emitidas en su contra: "Por mucho que les duela a algunos, en mi caso personal aunque no sea periodista, soy comunicadora y entretengo. Y soy consumida para reírse conmigo o de mí".