La noche del sábado 10 de febrero, Valladolid acogió la 38º edición de los Premios Goya, que además de celebrar la gran fiesta del cine español, también contó con un espacio para la música a través de distintos artistas. Entre ellos, se encontraba Salvador Sobral, ganador delFestival de Eurovisión 2017, con quien Inés Hernand tuvo ocasión de charlar antes de la gala. Un encuentro que no fue precisamente afable cuando la presentadora quiso conocer la opinión del portugués sobre "Zorra", el tema con el que Nebulossa representará a España en Eurovisión 2024.

, momento en el que tuvo ocasión de hablar con algunos de los invitados, entre los que se encontraba el portugués. "Perdona el jolgorio, porque está la gente...", se disculpó la madrileña al recibir al cantante, a quien. Sin embargo, lejos de responder de forma afirmativa, puesto que ya había reaccionado a la canción de Nebulossa unos días atrás, Sobral negó saber algo del tema.

"Tienes que escucharla, es la que nos va a representar en Eurovisión 2024", le animó Hernand, quien recibió un simple "muy bien" como respuesta. La presentadora procedió a aclararle el significado de "zorra" en España, momento en el que era interrumpida por Sobral: "Yo sé muy bien lo que significa ser una zorra". "Ah, entonces se ha reivindicado y reinterpretado un poco el término, ¿qué te parece?", planteó la madrileña. "No sé... la verdad es que Eurovisión, no sé. ¿Tienes algo más de otra cosa?", respondía el artista, por lo que Hernand optó por preguntarle sobre su actuación esa misma noche.

"Que hablen bien o mal, pero que hablen"

A pesar de esa leve tensión, Hernand y Sobral terminaron en buen término gracias a un refrán de la madrileña que le gustó al portugués. "Espero haber arreglado lo de Eurovisión del principio", deseó la presentadora, a quien tranquilizó el artista antes de retirarse. El encuentro, sin embargo, no gustó a muchos en redes, especialmente cuando hacía unos días que Sobral ya se había pronunciado sobre "Zorra" en Radio Nacional.

"Escuchando los primeros 20 segundos no me parece feminista, me parece lo contrario. Me asusta un poco con todo el movimiento que estamos viviendo, peor igual al final de la canción cambia todo y es una canción muy feminista", reconocía el portugués de primeras, antes de admitir que "me gusta" mientras avanzaba la canción. Asimismo, Sobral apuntó que "eso es Eurovisión, hablar así, los dobles sentidos, les gusta, ahí van a preguntar qué significa. Que hablen bien o mal, pero que hablen, eso a ella le va genial".