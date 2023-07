Pedro Sánchez planta a Susanna Griso para acudir a 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo

Por Beatriz Prieto |

A falta de tres días para que se celebren la Elecciones Generales del 23 de julio, los líderes de las distintas formaciones políticas se enfrentan a sus últimas apariciones públicas dentro y fuera de los medios. Entre ellos, Pedro Sánchez sorprendía el 20 de julio al cancelar su visita a 'Espejo público', con Susanna Griso, al día siguiente, en pos de acudir a 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala.

Susanna Griso confirma la cancelación de la entrevista de Pedro Sánchez en 'Espejo público'

Después de queen su programa en la recta final de la emisión del jueves 20 de julio, según informa El Mundo, el actual presidente del Gobierno, la misma mañana del viernes 21 de julio. Será entonces cuando, después de que convertirse en el único líder político de los principales partidos que no ha pisado el plató de 'Espejo público' en esta campaña electoral.

El actual presidente del Gobierno visitará 'La hora de La 1' después de que lo hiciera Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, este pasado lunes, cuando la tensión entre la presentadora y el político hizo viral el encuentro en redes sociales. No obstante, la entrevista de Sánchez en el programa de las mañanas de La 1 no será la última antes de las Elecciones Generales: el político se reunirá por la tarde con Julia Otero, en su programa de radio "Julia en la Onda".

"Podía haber controlado antes la agenda"

"Les iba a decir que mañana por la mañana podrían disfrutar de la entrevista a Pedro Sánchez, pero... pues no. No va a poder ser porque tiene problemas de agenda. 'Agenda' lo llaman", anunciaba Griso, en los últimos minutos de emisión de su programa el jueves 20 de julio. "Se equivocó, sobre todo porque nos cerró la entrevista con mucha antelación y podía haber controlado antes la agenda", lanzó además la presentadora de 'Espejo público', tras escuchar un audio de Sánchez que decía "ahí me equivoqué".