El pequeño Nicolás tendrá su propia docuserie de televisión

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como "El pequeño Nicolás", alcanzó la fama hace unos años por infiltrarse en las altas esferas políticas, haciéndose pasar por miembro del CNI, por asesor de la Casa Real y llegando incluso a desfilar como invitado en el besamanos de la proclamación de Felipe VI como rey. En 2014 acabó siendo acusado de falsedad documental, estafa en grado de tentativa y usurpación de funciones públicas y estado civil. Ahora, su controvertida historia dará pie a una docuserie de televisión.

Francisco Nicolás, en 'GH VIP 4'

Zebra Producciones ya ha dado comienzo al rodaje de esta docuserie que constará de varios capítulos, según ha informado Confidencial Digital. Sin querer ofrecer más detalles al respecto, la productora ha confirmado que el proyecto se encuentra en fase de desarrollo.

Queda por ver si Francisco Nicolás participará o no en la serie. Por ahora, fuentes del sector consultadas por ECD han apuntado que el proyecto se presentará a plataformas como Amazon Prime Video, Netflix o HBO. No es de extrañar, pues Zebra Producciones trabaja actualmente con Amazon Prime Video en la producción 'El Cid', que llegará a la plataforma en 2020.

A la espera de juicio

Mientras tanto, Francisco Nicolás, que no se ha pronunciado al respecto de la serie, sigue liderando su propio partido político, Influencia Joven, con el que se presentó a las elecciones europeas del pasado 26 de mayo. Además, está a la espera del juicio por hacerse pasar por un enlace del Rey en el famoso viaje a Ribadeo (Lugo), a donde llegó acompañado de cuatro coches y ocho escoltas. El monarca, por supuesto, no apareció. Su letrada renunció por "presiones y coacciones" hacia ella y su familia y la Audiencia Provincial suspendió la vista hasta no antes de marzo del 2020.