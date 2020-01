El percance de Noemí Salazar con su coche nuevo: "He cogido miedo a conducir"

"Vengo 'enrritá' con el coche, que cada día tengo una historia nueva". Así de enfadada se mostraba Noemí Salazar tras sufrir un percance con su Audi recién comprado. La exconcursante de 'GH VIP' compartió su mala experiencia al volante con sus seguidores de Instagram: primero chocó contra el portal de su vecino y, poco más tarde, rayó las llantas del automóvil contra la columna de un parking.

Noemí Salazar compartió su experiencia al volante en Instagram

"Me he rayado todas las llantas porque me he he metido en un parking que estaba en obras. No entiendo por qué hacen los parkings tan estrechos", denunciaba la reina del brilli-brilli sobre unos episodios que han terminado por provocarle verdadero pánico a conducir: "Estoy consumida, para qué coño me cojo yo un coche más o menos nuevo. Si era una cagona conduciendo, ahora con el coche nuevo más. Le he cogido miedo. Voy a ir a dar clases porque, de no cogerlo tanto tiempo y ahora que me he cogido un automático, me cago de miedo", lamentaba en sus stories.

La cosa no quedó ahí, pues Salazar tenía un mensaje para el resto de conductores. "No sé qué coño le pasa a los madrileños. ¿Por qué tienen tanta prisa, por qué son tan malos conductores? Se te meten por todos lados y te pitan cuando se te cala. ¿No ven que estás nerviosa?". Con todo, la finalista de 'GH VIP' quiso enviar un mensaje de tranquilidad a sus fans: "Estoy bien, desde aquí tranquilizo. Le di a mi vecino marcha atrás y le hundí la puerta, pero estoy bien".

Alejada de la tele

En este primer mes de 2020, los espectadores de Telecinco habrán echado en falta a Noemí Salazar. La joven no pudo participar en 'El tiempo del descuento' a causa de una enfermedad. Ella explicó que había estado "constipada, con fiebre y tos". Más tarde, su marido Antón aclaró en 'Viva la vida' que la cosa era más serie: "Es algo relacionado con piedras en el riñón, es lo único que os puedo decir. Se está recuperando dentro de la gravedad".