Noemí Salazar, agradecida con 'Los Gipsy Kings' en 'GH VIP 7': "Me ha dado muchísimas cosas buenas"

La noche del martes 3 de diciembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala con Carlos Sobera al frente ante la ausencia de Jorge Javier Vázquez. Una noche en la que Estela Grande tuvo varios reencuentro con Kiko Jiménez, Sofía Suescun y Diego Matamoros y en la que Mila Ximénez resultó ser la concursante salvada frente a Grande y Adara Molinero. Además, Noemí Salazar presentó su curva de la vida, al ser la última concursante que aún no la había hecho, donde mencionó algunos momentos clave de su existencia, como su salto a la fama o la depresión que sufrió su madre, Raquel Salazar.

Noemí Salazar, emocionada durante su curva de la vida en 'GH VIP 7'

La concursante comenzó hablando de su relación con sus padres. "Siempre me han enseñado a ser una mujer muy luchadora", alabó Noemí, antes de señalar que la historia de amor entre sus progenitores era "muy bonita". "Mi madre no es gitana y tuvieron que luchar mucho para estar juntos", relató Salazar, que explicó que ambos comenzaron su relación siendo muy jóvenes, alrededor de los catorce o quince años de edad. "Para poder estar juntos, me tuvieron a mí. Yo soy un poco el fruto del amor de ellos. Luego me regalaron a mi hermana Raquel y mi hermano Carlitos", prosiguió la concursante.

"El tramo más fuerte para mí fue la muerte de mi abuela. Era para mí como una madre", declaró Salazar, emocionada al recordar ese momento que "acarreó muchas consecuencias en mi familia, porque mi madre lo pasó muy mal y entró en una depresión muy grande". "Siempre he tenido mucha carga por mi familia y quería ayudarla. Ahí tuve un trato muy especial con Dios", explicó la concursante, al hablar de ese duro momento, antes de señalar otro: cuando su hermana se casó, tras lo cual estuvieron dos años sin verla. "No quiero entrar en detalles porque no quiero hacer daño a nadie, pero es algo de mi vida que yo he sufrido, que sí que me ha perjudicado porque estábamos siempre juntas y ese cambio para mí y mi familia fue importante", admitió Salazar, emocionada, quien señaló que, por ejemplo, su hermana no había estado presente en su boda con Antón. Una situación que, finalmente, se acabó solventando.

'Los Gipsy Kings' y Antón

Antón, atento a las palabras de Noemí Salazar en 'GH VIP 7'

Noemí recordó sus comienzos en 'Los Gipsy Kings', nueve años atrás, cuando tenía 19 años de edad. "Fue de la forma más tonta: mi madre estaba haciendo el vestido y me vio la redactora que estaba buscando una chica que explicase el amor entre gitanos", relató la concursante, que tuvo ocasión de hablar ante las cámaras del "roneo". Una año después, el equipo volvió a contactar con ella, dado que les había gustado mucho su intervención. "Yo ahí ya estaba 'pedía'. Grabaron mi pedía, la boda, el bautizo de mi niña... entre unas cosas y otras, nueve años llevo con mi programa", explicó Salazar, agradecida con el formato. "Me ha dado muchísimas cosas buenas: he viajado un montón, he aprendido un montón de cosas... le debo todo. El estar aquí es gracias a eso", concluyó Noemí, antes de señalar que el programa había "aportado muchísimas cosas buenas a mi vida".

"Una de las mejores cosas que me han pasado en la vida ha sido conocer a mi marido. Es una persona que me llena en todos los sentidos, siempre me apoya", declaró Noemí, emocionada a la hora de hablar de Antón, presente en plató. "Estoy viviendo el estar sola, separarme de mi familia... a veces me siento un poco cateta, porque nunca he viajado con amigas, nunca he estado sola", reconoció la concursante en el tramo final, donde recordó lo mucho que le había costado adaptarse al principio del reality. "No he vivido muchas cosas que a lo mejor niñas de mi edad lo han vivido", declaró Salazar, antes de concluir admitiendo que había aprendido "a estar sola" gracias a 'GH VIP 7'.