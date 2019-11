Perdita Weeks ('Magnum'): "Hemos cambiado la opinión de muchos fans que dudaban sobre el reboot"

El famoso ferrari rojo de Magnum vuelve a tomar las carreteras que bordean las playas paradisíacas de Hawái y se adentran en sus verdes bosques selváticos. Calle 13 estrena este viernes 8 de noviembre a las 22:00h la segunda temporada del reboot protagonizado por Jay Hernández y Perdita Weeks, que sigue la senda de las tramas en el mismo punto en que terminó la primera tanda de episodios.

Los fans del detective privado con camisa hawaiana podrán disfrutar del estreno de los dos primeros capítulos, en los que Higgins sigue pensando convertirse en socia de Magnum., que nos ha adelantado qué podremos ver en la segunda temporada de ' Magnum ' y cuáles son las sensaciones que tiene por parte del público tras un año de emisión del reboot del clásico de los 80.

Jay Hernández, Perdita Weeks y Stephen Hill en la segunda temporada de 'Magnum'

¿Cuál es el punto de partida de la segunda temporada de 'Magnum'?

Al final de la primera temporada Magnum quiere que Higgins se asocie con él y al principio de la segunda ella sigue indecisa. Básicamente retomamos las tramas donde las dejamos. En cuanto al caso del primer episodio, se trata de una mujer que desaparece y está vinculada al robo de un banco, y nuestros personajes tienen que investigarlo. Pero lo principal es si formarán equipo o no.

¿Cuáles son las dudas de Higgins a la hora de aliarse con Magnum?

Higgins sigue pensando en regresar al MI6. Al final del primer episodio, de hecho, vuela a Londres para tener una entrevista. Tiene que decidir si quiere volver o si prefiere quedarse en Hawái y, en tal caso, si quiere ser socia de Magnum.

Que Magnum y Higgins tuviesen algo arruinaría la dinámica de las tramas

(Risas) Magnum tiene su novia, Abby, a la que conoció en la anterior temporada. Es una abogada y es perfecta para él. No creo que haya ninguna oportunidad a corto plazo de que tenga algo con Higgins, creo que fastidiaría la dinámica de las tramas. Es más divertido que no estén juntos y que haya más gente envuelta en la historia.

Tras un año en antena, ¿creéis que habéis demostrado que teníais algo que aportar y que merecía la pena hacer un reboot de 'Magnum'?

¡Sí, sin duda! Entre nuestros espectadores tenemos fans del primer 'Magnum'. Muchos dudaban sobre ver el reboot porque creían que la original era sagrada y no debíamos tocarla, pero hemos cambiado la opinión de mucha gente una vez hemos empezado. Al final es una historia sobre un grupo de amigos en un lugar precioso, es televisión de la que te hace sentir bien. En cada episodio terminas con una sonrisa en la cara. Creo que nosotros seis formamos un buen equipo y tenemos buena química, Hawái es precioso, obviamente... así que se vende solo.

Higgins y Magnum en la segunda temporada de la serie

¿Y crees que la gente ha acabado aceptando que Higgins sea ahora una mujer?

Sí, lo aceptaron muy rápido, lo cual es bueno. Mucha gente no lo entendía, creo que lo que les preocupaba era que se fastidiase la conexión entre Magnum y Higgins, pero se les ha pasado rápido. Mi personaje es muy físico, es una más del grupo. Aunque sea atractiva no es una florecilla.

Tienes muchas escenas de acción con coches, helicópteros... ¿cuál ha sido la más emocionante que has hecho?

Rodar con el helicóptero es siempre increíble. En un par de episodios he tenido que subirme y ha sido cuando mejor me lo he pasado. Es emocionante y terrorífico a la vez. Pero en general grabar en Hawái, pudiendo observar este paisaje todos los días, es algo extraordinario. Hay montañas, cascadas, selva... Es un proyecto increíble del que formar parte.

En el crossover de 'Magnum' y 'Hawai 5.0' no van a participar todos los personajes

(Risas) Nunca he vivido en Cardiff, solo nací allí. Echo muchísimo de menos Inglaterra, el otoño... En realidad echo de menos el frío, pero al mismo tiempo esto es más divertido y disfruto mucho cuando terminamos de grabar. Iré a casa por Navidad, así que todo bien.

En esta temporada vamos a ver el esperado crossover de 'Magnum' con 'Hawai 5.0', ¿qué podemos esperar?

Sí, estamos a punto de grabarlo, no sé qué puedo contar. No van a participar todos los personajes y es un proyecto en dos partes. Magnum y Higgins tienen que ayudar al 5.0 en uno de los episodios de 'Hawai 5.0' y algunos de los miembros del equipo vienen después a 'Magnum' para continuar la trama. Les ayudamos de una forma poco habitual. Va a ser increíble, tenemos muchas ganas de conocernos. Parte del equipo técnico de ambas series es el mismo y se va intercambiando entre rodaje y rodaje, por lo que estamos en familia. Va a ser muy divertido.

Rodaje de la segunda temporada de 'Magnum'

Cuando estuvimos allí nos contasteis que el ritmo de grabación era muy alto, ¿sigue siendo así en la segunda temporada?

El ritmo de rodaje sigue siendo muy alto, sobre todo para el equipo técnico y para Jay, que prácticamente están todos los días trabajando. Hay que grabar mucho material en muy poco tiempo y muchas veces el final de un episodio encadena con el principio del siguiente. Yo sí tengo algunos días libre, lo cual es genial. Para mí todo esto es nuevo, nunca había trabajado a un ritmo tan alto en Reino Unido.

El ritmo de rodaje sigue siendo muy alto, sobre todo para el equipo técnico y para Jay

Sí, tenemos mucha suerte de que CBS confíe tanto en nosotros. Hacer 20 episodios supone muchas horas de trabajo pero es divertido, y sentimos que los guiones son incluso mejores este año. Como las dinámicas de los personajes ya están establecidas los guionistas hacen tramas más divertidas, aunque también hay mucho drama. El cuarto episodio de la segunda temporada te rompe el corazón, lloré cuando lo vi. El nivel ha mejorado con respecto al año pasado.

En España, 'Magnum' ha funcionado muy bien en Calle 13, ¿por qué crees que la gente de aquí puede conectar con una realidad que en principio es muy lejana?

¡No lo sabía! Es un fenómeno curioso. Estamos en una isla remota y extraordinaria del planeta. Tú que has estado aquí sabes cómo es, el centro es muy urbano y en cierto modo sacado de los años 50, y cuando sales a las afueras tienes montañas increíbles. Es el punto de la Tierra más alucinante y a la vez lejano al que pudieses ir, y traer aquí todo este drama y acción creo que atrapa a la gente. Es un lugar tan bonito que ver la serie es como irte de vacaciones durante 45 minutos cada semana. El paisaje es precioso, a veces hay sol, a veces arcoíris, hay coches espectaculares, gente atractiva... es mi idea de lugar ideal.