Llega septiembre y las cadenas de televisión se preparan para abrir un nuevo curso televisivo que, como todos los años, estará cargado de novedades. Y es que, a pesar de que el año natural empieza en enero, son muchos los que tras el fin del verano ven en el noveno mes del año la oportunidad de empezar de cero y llenarse de propósitos para afrontar la nueva temporada.

Y la televisión no iba a ser distinta. Si nos fijamos,, los grandes grupos de comunicación esperan a septiembre para, dando así el pistoletazo de salida a todas las novedades del otoño.

A los ya populares programas de cocina, música y entrevistas se sumarán en esta temporada 2023/24 grandes novedades en forma de aventura, actualidad y realities que pretenden enriquecer la parrilla televisiva. Además, buscan captar la atención de un espectador que, sin terminar de abandonar la televisión convencional, cada vez mira más a las plataformas. Así, desde FormulaTV te traemos un listado de las principales novedades para esta nueva temporada que arranca ya mismo para que no te pierdas nada y estés al día de todo lo que se viene.

La 1

Además del regreso el próximo 7 de septiembre de la octava edición de 'MasterChef Celebrity' con rostros como Jesulín de Ubrique, Blanca Romero, Tania Llasera o Eduardo Casanova, la cadena pública lleva anunciando semanas la que será su gran apuesta para el otoño. Nos estamos refiriendo a 'El conquistador', el programa de aventuras, grandes retos y pruebas al límite que por primera vez se hará en clave nacional tras haberse convertido en uno de los programas referencia de la televisión autonómica vasca. Con su presentador fetiche, Julian Iantzi, y con las tablas de Raquel Sánchez Silva en este tipo de formatos, 'El Conquistador' llegará en las próximas semanas al prime time de La 1.

Además, y también en horario de máxima audiencia, La 1 estrenará la segunda edición de 'Dúos increíbles'. A pesar de que su continuidad estaba en el aire tras finalizar la primera temporada, hace solo unos meses el ente público anunciaba por sorpresa su renovación. Sin embargo, lo hará con algunos cambios. Así, Xavi Martínez y Julia Varela sustituirán a Juan y Medio al frente de la conducción, al tiempo que cantantes de la talla de María del Monte, Carlos Baute, David Summers o Paloma San Basilio serán los encargados de formar dúos musicales con rostros más jóvenes que todavía están empezando en el mundillo.

En el plano informativo, La 1 también llegará plagada de novedades. 'La hora de La 1', el programa de política y actualidad presentado por Silvia Intxaurrondo y Marc Sala en el primer tramo de la mañana, ampliará su horario de emisión, pues a partir del 4 de septiembre empezará a las 8:00 y terminará a las 10:45 horas. A esa hora se producirá el estreno de otra de las grandes apuestas de la cadena para su franja matinal. Nos referimos a 'Mañaneros', el magacín que sustituirá a 'Hablando claro' y que conducirá Jaime Cantizano. Lo hará acompañado de dos rostros reconocidos del ente como son Miriam Moreno y el meteorólogo Marc Santandreu. Además, también han anunciado el fichaje de las periodistas Laura Lobo y Rocío Delgado.

Sin embargo, en ese proceso de renovación que desde hace algún tiempo vive RTVE y en concreto su primera cadena, ahora la tarde también contará con un programa de actualidad informativa. Se llamará 'La Plaza' y estará presentado por Jordi González. Con este nuevo formato, que probablemente llegará a la pantalla a finales de septiembre y que se hará desde los estudios de Prado del Rey, el ente público hará la competencia al próximo estreno de 'TardeAR' y al ya consolidado 'Y ahora, Sonsoles', en Telecinco y Antena 3, respectivamente.

Al margen de estos estrenos, uno de los platos fuertes del ente público que regresará también esta temporada será el Benidorm Fest y lo hará con su tercera edición. La primera semifinal se emitirá el 30 de enero, mientras que la segunda lo hará el 1 de febrero. De ahí, los participantes que se clasifiquen se darán cita el 3 de febrero en la gran final de la que saldrá el representante español del próximo Festival de Eurovisión, que tendrá lugar en la ciudad sueca de Malmö.

Mientras, los programas que sí continuarán durante esta temporada serán 'Aquí la Tierra' y 'El cazador'. Todos ellos firmaron hace unos meses su renovación y, por lo tanto, se espera que continúen formando parte de su parrilla de programación. Por su parte, 'El comodín de La 1', el programa presentado por Aitor Albizua parece que lo tendrá más complicado para continuar con sus emisiones, vista la renovación que plantea para las tardes la cadena.

'Mañaneros' - 4 de septiembre

'MasterChef Celebrity 8' - 7 de septiembre

'El Conquistador' - sin fecha

'Dúos increíbles 2' - sin fecha

Benidorm Fest 2024 - 30 de enero, 1 y 3 de febrero

'La Plaza' - sin fecha

La 2

Especializado en programas de ciencia, historia y cultura, entre otras temáticas, el segundo canal televisivo de RTVE poco a poco ha ido enriqueciendo su oferta en lo que a la parrilla de programación se refiere. Y para esta temporada no iba a ser distinto. A lo largo del curso televisivo que acaba de arrancar podremos disfrutar de las nuevas entregas de uno de sus programas más destacados, 'Órbita Laika', cuyo equipo ya ha terminado las grabaciones.

A este habrá que sumar los programas diarios de 'Saber y ganar', que de forma continua se emiten en el canal, y el regreso de uno de los formatos clave de la televisión española. Hablamos de 'Cifras y letras', que, tras sus inicios en La 2 allá por los 90 y sus siguientes ediciones a través de las cadenas autonómicas, regresará a la cadena que le vio nacer. Lo hará con Aitor Albizua, presentador de 'El Comodín de la 1', al frente de la conducción. Aunque todavía no hay fecha de estreno, parece que cuando llegue lo hará a La 2.

De los que no tenemos datos, pero no sería raro que regresaran a la oferta del canal por los datos cosechados, son 'La matemática del espejo', el programa de entrevistas presentado por Carlos del Amor; 'Los pilares del tiempo', con Lidia San José y Leonor Martín descubriéndonos distintos puntos de la geografía española desde el punto de vista arquitectónico y artístico; o 'Las tres puertas', el programa de María Casado. Todos ellos cerraban temporada a lo largo de este 2023 con lo que, como mínimo, tendremos que esperar hasta 2024 para su emisión en el caso de que finalmente sean renovados.

'Órbita Laika' (9ª temporada) - sin fecha

'Cifras y letras' - sin fecha

Antena 3

Para el principal canal del grupo Atresmedia, este curso televisivo que arranca ya mismo también llega plagado de novedades y regresos de sus principales bastiones en términos de audiencia. El 4 de septiembre vuelven tres de los principales rostros de la cadena. Susanna Griso, Sonsoles Ónega y Pablo Motos regresan para ponerse al frente de las nuevas temporadas de 'Espejo público', 'Y ahora, Sonsoles' y 'El hormiguero', respectivamente.

Mientras que el programa de Motos ya ha anunciado su regreso por todo lo grande con Isabel Pantoja como invitada estrella, 'Espejo Público' ha compartido los fichajes de Miquel Valls, reportero clave de Mediaset, o Alberto Díaz, exdirector de 'Sálvame'; mientras que 'Y ahora, Sonsoles' estrenará temporada con los fichajes de Paloma García Pelayo o Beatriz Cortázar.

Lejos de los programas de actualidad, el entretenimiento también volverá cargado de novedades y esperados regresos. Uno de ellos será el de 'La Voz' con su décima edición, la quinta que se emite desde su aterrizaje en Antena 3. Lo hará con Malú, Antonio Orozco, Pablo López y Luis Fonsi como los coaches al frente de los equipos.

Por su parte, parece que la cuarta edición de 'El desafío' también llegará esta temporada y lo hará para poner a prueba a rostros como Mar Flores. Otro programa que regresa durante este curso y que ya se ha convertido en un imprescindible de Antena 3 es 'Mask Singer: adivina quién canta', que en su cuarta temporada sustituirá a Ana Obregón y Mónica Naranjo como detectives para dar la bienvenida a Ana Milán y Alaska que, junto a Los Javis, serán los encargados de averiguar qué famosos se encuentran debajo de las espectaculares máscaras. Si bien la tercera temporada, que terminó de emitirse el pasado mes de julio, dilató bastantes meses su estreno, ahora el grupo mediático no seguirá la misma estrategia y parece que su intención es emitirla en este curso.

Quien también volverá con nuevas entregas de su programa, 'Joaquín, el novato', será el exfutbolista Joaquín Sánchez. Y es que, tras el éxito cosechado con su primera temporada, la cadena ya prepara nuevas entrevistas y no parece que vaya a tardar mucho en emitirlas. Para este regreso, Joaquín estará acompañado cada semana de rostros como Manuel Carrasco, Roberto Leal, Bárbara Rey, Paco León o Sonsoles Ónega.

Precisamente Sonsoles Ónega será una de las grandes protagonistas de esta temporada televisiva, ya que a los programas que hemos mencionado tenemos que añadir 'Hablando en plata', el formato que ya presentara junto a Alberto Chicote a principios de 2023 y que abordara las problemáticas de una residencia de ancianos española. En una entrega especial que se emitirá el 7 de septiembre, se centrará en los llamados "ciudadanos de segunda", aquellos a los que les está resultando complicado adaptarse a la tecnología y a muchos de los trámites que la emplean.

Ahora bien, más allá de tan esperados regresos, Antena 3 apostará por dos grandes concursos para esta temporada. Uno de ellos será 'The Floor', la adaptación española del concurso homónimo holandés que conducirá Manel Fuentes. La mecánica consiste en un gran tablero de casillas ocupadas por 100 concursantes, que se enfrentarán entre ellos mediante preguntas de distintos temas para ir conquistando el mayor número de casillas posibles. Así, el concursante que tras varios programas consiga conquistar el tablero se hará con los 100.000 euros que promete el premio. Antena 3 ya ha anunciado su estreno para el 6 de septiembre.

El otro gran concurso que prepara el canal de Atresmedia y que llegará en los próximos meses es 'El club del 1%'. Estará presentado por Arturo Valls y de nuevo se trata de una adaptación, en esta ocasión del concurso 'The 1% Club', de ITV. El formato buscará a la única persona capaz de contestar a una pregunta entre otras 100. De este modo, se irán haciendo preguntas cada vez más complicadas hasta encontrar a la única persona capaz de responder a esa cuestión que el 99% desconoce.

'Espejo Público' (18ª temporada) - 4 de septiembre

'Y ahora, Sonsoles' (2ª temporada) - 4 de septiembre

'El Hormiguero' (18ª temporada) - 4 de septiembre

'The Floor' - 6 de septiembre

'Hablando en plata' - 7 de septiembre

'La Voz' (5ª edición en Antena 3) - sin fecha

'Joaquín, el Novato' (2ª temporada) - sin fecha

'Mask Singer' (4ª edición) - sin fecha

'El desafío' (4ª edición) - sin fecha

'El club del 1%' - sin fecha

Atresplayer

El que se ha convertido en uno de los programas referente de la plataforma de Atresmedia regresará de nuevo esta temporada, aunque lo hará de forma distinta a lo que nos tenía acostumbrados. Nos referimos a 'Drag Race España', que en este curso y mientras prepara su cuarta edición, volverá a la plataforma para emitir 'Drag Race: All Stars', siendo esta la primera entrega 'All Stars' que se hace en una edición que no sea la estadounidense. Es decir, en ella veremos competir a antiguas concursantes de las tres primeras ediciones.

'Drag Race España: All Stars' - sin fecha

'Drag Race España' (4ª edición) - sin fecha

Cuatro

A las nuevas temporadas de 'Cuatro al día' y 'En boca de todos', el segundo canal de Mediaset recuperará en este nuevo curso algunos de sus formatos más populares y que mejor recepción han tenido entre sus espectadores. Este es el caso de 'First Dates'' y 'Volando voy', que el 4 de septiembre estrenan ambos su novena temporada.

Mientras que el programa conducido por Carlos Sobera seguirá su tónica habitual, 'Volando voy' estrena temporada asistiendo al famoso Campeonato Mundial de Lucha Medieval de Belmonte (Cuenca), el que será el primero de los siete destinos que Jesús Calleja recorrerá esta temporada.

Además, en este mes también volverá a Cuatro Iker Jiménez con 'Cuarto milenio' y 'Horizonte'. Otra de las grandes perlas de la cadena que regresará esta temporada será 'Fuera de cobertura', con Alejandra Andrade a la cabeza, en el que supone el regreso del formato después de que en 2019 se emitiera su última entrega. Habrá también una nueva edición de 'Viajando con Chester' y el universo de los Gipsy Kings volverá a Cuatro con un nuevo spin-off. En esta ocasión se llamará 'Dos bodas Gipsy' y estará protagonizado por la familia Jiménez.

Pero, como no todo iban a ser solo regresos, el canal de Mediaset también ha reservado un hueco en su parrilla para varias novedades. Una de ellas será 'En busca del Nirvana', el nuevo reality de la cadena conducido por Raúl Gómez que llevará a rostros como Aless Gibaja, Mahi Masegosa, Alejandro Nieto o Inma Campano hasta Nepal para alejarlos de las redes sociales y obligarlos a encontrar su paz interior sin tener acceso a sus dispositivos móviles.

Otra de las novedades será 'En guardia: mujeres contra el crimen', un programa del que todavía no se conocen muchos detalles, pero que, a partir de las primeras imágenes, podría estar centrado en seguir el trabajo de varias mujeres dentro de la Guardia Civil. La última de esas novedades avanzada por la cadena ha sido 'WAGS: Ellas también jugan', el docureality que seguirá el día a día de las parejas de los futbolistas Marcos Llorente, Fede Valverde, Theo Hernández y Sergio Rico. Sin embargo, por el momento la cadena no se ha pronunciado acerca de cuándo podría producirse su estreno.

'First Dates' - 4 de septiembre

'Volando voy' - 4 de septiembre

'WAGS: Ellas también juegan' - sin fecha

'Fuera de cobertura' - sin fecha

'En busca del Nirvana' - sin fecha

'Viajando con Chester' - sin fecha

'En guardia: mujeres contra el crimen' - sin fecha

'Dos bodas Gipsy' - sin fecha

'Cuarto milenio' - sin fecha

'Horizonte' - sin fecha

Telecinco

Después de que Mediaset anunciara el final de 'El programa de Ana Rosa' tras 19 temporadas en antena, sabíamos que lo que se vendría esta temporada sería una auténtica revolución. Y a tenor de los primeros adelantos, parece que así será. Tras el hueco dejado en la franja matinal por Ana Rosa Quintana, será Ana Terradillos quien asuma la conducción de un nuevo programa de actualidad política e informativa que se llamará 'La mirada crítica' y en el que colaborarán nombres habituales de la cadena. Una vez finalice el programa, Joaquín Prat cogerá el testigo para ponerse al frente de 'Vamos a ver', el formato que sustituye al actual 'Ya es mediodía'.

Para las tardes llega el que pretende ser el plato fuerte de la cadena, 'TardeAR', el espacio del que se hará cargo Ana Rosa Quintana y que no tiene fecha de estreno, aunque previsiblemente se anunciará en la rueda de prensa del 4 de septiembre en el FesTVal. Para este magacín ha recuperado al que fuera su eterno compañero de 'Sabor a ti', Antonio Hidalgo.

El otro esperadísimo regreso a Telecinco desde que terminara 'Sálvame' el pasado junio es el de Jorge Javier Vázquez. Lo hará al mando de 'Cuentos chinos', un programa de entrevistas que se emitirá a diario en el access prime time y con el que la cadena pretende hacer la competencia a 'El Hormiguero'. Para su desarrollo contará con nombres como Josep Ferré, Susi Caramelo o Anabel Alonso.

Del lado del entretenimiento, 'Got Talent España' regresará con su novena temporada y lo hará con cambios, pues Dani Martínez no regresará al formato, sino que en su lugar será Florentino Fernández quien formará parte del jurado junto a Edurne, Paula Echevarría y Risto Mejide.

Además, hace unos días Mediaset anunciaba 'El musical de tu vida', la adaptación española de un programa belga que cada semana repasará la vida de un personaje famoso. Lo hará mediante una entrevista con el presentador, en este caso Carlos Sobera, durante la cual algunos de esos episodios contados por el personaje protagonista serán recreados mediante números musicales interpretados por un equipo de bailarines. El grupo ya ha anunciado que algunas de esas protagonistas que repasarán su vida de esta peculiar manera serán Ana Obregón, Tamara Falcó o Paulina Rubio.

No obstante, la apuesta de esta temporada, o al menos del primer tramo de esta nueva temporada, será la octava edición de 'Gran Hermano VIP', conducida por Marta Flich. Aunque por el momento se desconocen qué famosos entraran en la casa de Guadalix, la cadena ya está involucrada de lleno en su promoción y para ello no ha dudado en contar con la participación de distintos y variopintos rostros de Telecinco. Tiene previsto estrenarse el próximo 14 de septiembre.

Otros programas que llegarán en este curso a la principal cadena del grupo de comunicación serán 'Desnudos por la vida', en el que varios famosos aprenderán a hacer striptease; 'La cúpula', el programa en el que trabaja La Fábrica de la Tele, productora de 'Sálvame', tras el fin de este y que pretende contar con algunos de los colaboradores más ilustres del que durante años fue el formato estrella del grupo.

También llegará un especial dedicado a la trayectoria de Julio Iglesias que se llamará '80 años de éxitos. Julio Iglesias'. Para este especial no hay todavía fecha de estreno, aunque no sería raro que su emisión coincidiera con el día del 80º cumpleaños del cantante, el próximo 23 de septiembre. Por su parte, el que ha renovado por más entregas es '¡Allá tú!', que seguirá con Jesús Vázquez a la cabeza.

'La mirada crítica' - 11 de septiembre

'Vamos a ver' - 11 de septiembre

'Cuentos chinos' - 11 de septiembre

'GH VIP 8' - 14 de septiembre

'TardeAR' - sin fecha

'Got Talent España 9' - sin fecha

'La cúpula' - sin fecha

'El musical de tu vida' - sin fecha

'Desnudos por la vida' - sin fecha

'80 años de éxitos. Julio Iglesias' - sin fecha

laSexta

El canal del grupo Atresmedia estrena curso televisivo este 4 de septiembre con el regreso de la nueva temporada de 'Aruser@s' en la franja matinal, de 'Más vale tarde' con Iñaki López y Cristina Pardo en la franja vespertina y de la 18ª temporada de 'El intermedio' en el access prime time de la cadena. Sin embargo, entre las principales novedades de laSexta para esta temporada tenemos que destacar la edición de sábado de 'Más vale tarde' que se llamará 'Más vale sábado' y que presentarán Adela González y Boris Izaguirre.

La otra gran apuesta de la cadena para los próximos meses será 'Desmontando' y que también presentará Boris Izaguirre. Se trata de un formato totalmente alejado de la dinámica de 'Más vale sábado' que recorrerá distintos puntos del país para estudiar su historia, su estructura o sus monumentos más icónicos con la idea de acercarlos al espectador. Para ello se valdrán de distintas recreaciones de espacios y situaciones.

'Aruser@s (6ª temporada) - 4 de septiembre

'Más vale tarde' (12ª temporada) - 4 de septiembre

'El Intemedio' (18ª temporada) - 4 de septiembre

'Más vale sábado' - 9 de septiembre

'Desmontando' - sin fecha

Netflix

Aunque más centrada en series, películas y documentales, la plataforma ha ido dejando poco a poco hueco a los realities y programas en su catálogo. Los hay de citas y de retos, pero no cabe duda que el más esperado de los próximos meses es el que han protagonizado algunos de los colaboradores de 'Sálvame' en Miami tras el final del programa. Fue la propia Belén Esteban la que confirmaba que estaría disponible para su visualización en octubre. Recordemos que hasta allí se fueron la propia Esteban, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Chelo García-Cortés y María Patiño, entre otros.

'Spin-off de 'Sálvame' - octubre

Prime Video

La de 'Operación Triunfo' ha sido una de las grandes apuestas de la plataforma y, de hecho, será la primera vez que vivamos un programa de estas características a través de streaming y no de un canal en abierto como hasta ahora estábamos acostumbrados. No obstante, su dinámica será muy parecida a la vista en los últimos años.

Aunque por el momento se desconoce su fecha de estreno, sabemos que el equipo ya está realizando los últimos castings y que todo parece estarse preparando para abrir cuanto antes la academia más famosa de la música española. Según comentó la propia Noemí Galera, las galas se podrán ver en directo a través de la plataforma, aunque bajo suscripción, y luego en ella permanecerán colgadas. Este año, al igual que en los anteriores, habrá también un canal 24 horas desde el que se podrá seguir el día a día de la Academia y que igualmente podrá verse por YouTube.

'Operación Triunfo' - sin fecha

Movistar Plus+

Con el paso de las temporadas hemos visto cómo la oferta de contenidos propios de Movistar Plus+ ha ido creciendo a pasos agigantados. Muestra de eso son todos los formatos que año tras año se han ido consolidando hasta convertirse en elementos clave de su programación. Pues bien, muchos de ellos regresarán en las próximas semanas con nuevas temporadas para alegría de sus espectadores.

El más longevo de los programas, 'Ilustres ignorantes' aterrizará con su 17ª temporada el próximo 12 de septiembre. Un día antes lo hará David Broncano y su equipo con la séptima temporada de 'La resistencia'. También en septiembre regresará Leo Harlem con su espacio de humor 'Leo Talks', en la que es ya su segunda temporada, mientras que Dani Martínez hará lo propio con la cuarta temporada de 'Martínez y hermanos' el próximo 14 de septiembre.

Sin embargo, además de los esperados regresos, Movistar Plus+ traerá en el mes de octubre la adaptación española de 'That's My Jam', el programa presentado por Jimmy Fallon en Estados Unidos y que en nuestro país conducirá Arturo Valls. El programa enfrentará a dos parejas de famosos en distintas pruebas musicales.