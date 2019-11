Un incendio en Los Ángeles obliga a Warner Bros. a desalojar sus estudios

Un incendio en las colinas de Hollywood ha provocado que el personal de los estudios de Warner Bros. en Los Ángeles tengan que ser evacuados. La cercanía de las llamas y el humo ha hecho que la compañía tome esta decisión aunque según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, no ha habido ninguna persona herida, solo un bombero mientras extinguía el fuego y fue trasladado a un hospital cercano. Tampoco han sufrido daños ni están en peligro ningún edificio ni ninguna estructura de los estudios.

Los estudios Warner Bros. en Los Ángeles

Los bomberos no ordenaron la evacuación pero a medida que iba avanzando el incendio, la compañía consideró que había que desalojar el parque como medida de precaución. No siguieron los mismos pasos los estudios Universal que también se encuentran cerca porque según informaron a The Wrap optaron por seguir con su trabajo porque el parque no estaba amenazado por las llamas.

Lo que sí hicieron los bomberos para prevenir fue aconsejar a las personas que viven cerca del fuego que se quedaran en sus casas y no salieran para no exponerse al humo. "El avance del fuego se ha detenido y los equipos terrestres y aéreos continuarán luchando contra el perímetro del incendio forestal aún activo", informan los bomberos, quienes aseguran que se está investigando la causa del incendio.

Míticas series

En los estudios de Warner Bros. situado en Los Ángeles se han rodado varias series, películas e incluso programas míticos estadounidenses. 'The Ellen Degeneres show' se graba en estas instalaciones o la famosa producción 'The Big Bang Theory' cuenta con su apartamento, la cafetería o el ascensor dentro de los estudios. Otras series televisivas que han tenido sus sets aquí son 'Friends' o 'Las chicas Gilmore'.