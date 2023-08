Por Beatriz Prieto |

El miércoles 2 de agosto, Terelu Campos volvió a atraer la atención de los medios al hablar por primera vez, abiertamente, del actual estado de salud de su madre, María Teresa Campos. Un asunto que 'Así es la vida' trató en su emisión ese mismo día, con Alejandra Rubio presente en plató, con quien repasaron las declaraciones de la presentadora, entre las que lanzaba una clara petición a su hija en caso de sufrir la misma enfermedad que su madre.

Sandra Barneda habla con Alejandra Rubio de la entrevista de Terelu Campos en 'Así es la vida'

"He visto a tu madre en una entrevista honesta y", observó Sandra Barneda , al hablar con Rubio. "Es verdad que entra más en detalles de lo habitual, pero. Entonces, a mí me ha gustado bastante", opinó la hija de Campos, quien señaló que ", porque es verdad que ha pedido a la prensa que no se trate este tema y que no se fotografíe a mi abuela".

El programa procedió a repasar las declaraciones de Campos en su entrevista en Lecturas: "Esta enfermedad no solo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están a su lado". "Lo peor de todo es no es poder darle bienestar a mi madre, ni siquiera la medicina puede. No sabemos dónde nos llevará este proceso", confesaba la malagueña. La presentadora confesaba que "no es lo que asumas, es que no hay otra opción. Solo puedes adaptarte e intentar hacer lo que tienes que hacer para la persona más imp de tu vida. El dolor está siempre ahí".

"Ojalá no le pase a ella también"

Campos hablaba también del homenaje que están preparando a su madre, "muy merecido", aunque "me da mucha pena que no lo hayamos podido realizar antes, cuando ella lo hubiera disfrutado". "Es un homenaje que estará controlado por nosotras, me hace mucha ilusión", declaraba la malagueña, en una entrevista en la que admitía también tener "miedo. Ya no soporto más verla sufrir".

Una situación por la que "te vienen a la cabeza pensamientos con respecto a ti misma", según la presentadora, quien se dirigió a su hija: "Alejandra, yo así no quiero, que no se te olvide. Enferma como ella no quiero estar ni un día y no me tiembla el pulso al decirlo". "Ella me lo ha dicho en muchas ocasiones, pero es que no sé qué responder a eso, la verdad. Tampoco le he dado una respuesta en privado", respondía Rubio al respecto, con el deseo de que "ojalá que eso no le pase a ella también, pero al final la vida es así".