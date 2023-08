Por Fernando S. Palenzuela |

Los colaboradores de 'Sálvame' llegaban a España hace unos días después de su periplo por Miami y México para grabar el programa para Netflix. A su llegada, aportaban muy pocos datos sobre qué será lo que veamos, pues todo se guarda bajo llave. Sin embargo, Terelu Campos ha ofrecido algunas puntualizaciones sobre esta experiencia.

Terelu Campos

La que fuera presentadora de la versión vespertina, pues "una cosa es ir de turismo y otra viajar por trabajo". "De todo México D.F.. De todo lo demás, no he visitado nada. No conozco el centro de la ciudad, los monumentos emblemáticos, ni nada de nada", explicaba en su blog de Lecturas. "Reconozco que hemos tenido acciones muy chulas y, sobre todo,".

"La aventura mexicana ha sido muy diferente a la de Miami. Los actings que hemos hecho en nuestra última parada han sido más particulares", adelantaba, sin entrar en detalles. Eso sí, aseguraba que la convivencia entre los colaboradores mantiene la esencia de 'Sálvame': "Como os podéis imaginar ha habido de todo: momentos buenos, muy buenos, malos y muy malos. Al final, todos volvemos, y creo que puedo hablar en plural, con la satisfacción de habernos dejado la piel para presentaros un producto que os guste, os llame la atención, os entretenga y divierta".

Una aventura que emocionará

La hija de María Teresa Campos asegura mostrarse muy contenta con el trabajo que han desempeñado al otro lado del charco. "Me atrevería a decir que, incluso, os va a emocionar, porque ha habido muchas emociones, algunas a flor de piel. He vuelto contenta y soy de las que dice que todo se puede mejorar y lo sigo pensando", comenta. "Estoy satisfecha con la implicación de todos mis compañeros. Estoy muy agradecida a todo el equipo que ha habido detrás".