Por Beatriz Prieto |

Una semana después de que los colaboradores más icónicos de 'Sálvame' pusieran rumbo a Estados Unidos tras fichar por Netflix, Terelu Campos ha querido compartir un pedazo de su experiencia en Miami a través de su blog de Lecturas. En él, la presentadora se sinceraba sobre lo agotadora que estaba resultando la experiencia en su primera semana al otro lado del charco, aunque dejaba claro el deseo de todo el equipo de que la gente disfrutara del resultado.

Los colaboradores de 'Sálvame' en su visita al programa de Univisión 'Sientese quien pueda'

Campos aseguró que su "nueva aventura americana" era. La presentadora recordó el pasado 19 de julio, cuando se despertó a las cinco de la mañana para estar "a las siete de la mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, donde habíamos quedado todo el equipo para grabar nuestra entrada"., compartía la malagueña.

Campos reconoció que "la noche antes de volar siempre me pongo hecha una histérica", aunque "no me da miedo volar". "Lo que ha ocurrido cuando he llegado a Miami es que me he dado cuenta que he metido lo que no necesitaba y lo que me hacía falta me lo he dejado en Madrid. Una terulada, como diría yo", confesó la presentadora, quien describió el vuelo como "largo y cansado", tras el cual, "pasar el control de pasaportes fue el suplicio más grande", porque "estuvimos dos horas esperando". "Lo que estamos haciendo aquí está resultando una experiencia agotadora", resumió Campos, puesto que "he llegado a estar 24 horas seguidas sin saber lo que es dormir ni tumbarme en una cama".

"Lo que vais a ver os va a sorprender"

"Me levanté a las cinco de la mañana y me acosté a la misma hora. ¡Ostras, esto es más difícil de lo que pensaba!", reconocía Campos, sobre una experiencia en la que "creo que está aflorando cómo somos cada uno", "cada uno con su estilo, y creo que ese es el encanto de lo que estamos haciendo". La presentadora incluso apostó por que "vais a poder ver una versión nuestra muy particular": "Todos esperamos que os guste y os enganche. Trabajamos con el calor más infernal que os podáis imaginar".

De hecho, la malagueña afirmó que "nunca había estado en Miami en estas fechas y juro no volver mientras que esté en mi mano". "Después de Miami nos vamos a Mexico DF, algo que me hace mucha ilusión porque no lo conozco", adelantó la presentadora, cuya visita a México, sin embargo, no era la primera, porque "fui hace años pero a ver los lugares típicos de playa". Además, Campos confesó su deseo de ver al Enrique Bunbury, muy ligado a dicho país, en un concierto: "Eso sería lo más que me podría pasar aquí. Sé que es difícil o casi imposible, pero nunca se sabe. La vida te da sorpresas y lo que vais a ver os va a sorprender mucho".