Petra Martínez aclara su discurso viral en los Premios Feroz: "No me masturbo tres veces al día"

Petra Martínez visitaba el plató de 'El hormiguero' por primera vez, donde hizo alarde de su naturalidad y su simpatía. La longeva actriz, con más de 50 años de carrera a sus espaldas, se mostró muy cercana con Pablo Motos, al que le hizo una íntima confesión sobre su vida sexual.

Petra Martínez, en 'El hormiguero'

La actriz ha ganado muchos premios gracias a su papel en "La vida era eso". Sin embargo, en su visita al programa de 7 y acción relató que estuvo a punto de rechazarlo por el contenido de una escena "subidita". "A mí me mandaron el guion y dije: '¡Qué cosa más bonita!' Pero había una escena de amor propio y otra en la que me metía bastante ligera de ropa en el agua .Y yo dije: 'Joder, con 77 años'".

Martínez reconoció que, debido a su educación, le "costaba mucho decir 'masturbación' en público". Después de hablar con el director del largometraje accedió a participar en él y asegura que le ha venido muy bien para quitarse los prejuicios. Su discurso en los Premios Feroz fue muy sonado, ya que la actriz habló abiertamente sobre la masturbación: "Me masturbo como 3 o 4 veces al día, porque he cogido la manía", pronunciaba.

Sin embargo, Martínez confesó al presentador que se "subió al octavo piso": "Yo no me masturbo 3 veces, eh. He exagerado", aseguró entre risas. Además, la artista aprovechó para pedir disculpas a su hermana Pilar, quien se quedó un poco disgustada con su discurso. "Pilar, perdóname porque yo te quiero mucho, todo es mentira", decía mirando a cámara.

Una mujer con carácter

Petra Martínez reconoció que había parado alguna obra de teatro mientras se encontraba sobre las tablas. "Cuando notas que el público no ha conectado contigo y que tú no has conectado con el público es como si llevaras 100 kilos". A los 20 minutos de función, la actriz decidió parar: "Miren, perdonen. Yo lo haré muy mal, pero ustedes lo hacen fatal", les dijo.

Fue entonces cuando Martínez les dio dos alternativas tras cortar la función: terminarla y devolverles el dinero o volver a empezar de nuevo. Y así lo hizo: "Fue una función tan maravillosa que al final dije: 'Ven, si es que, a veces, a la primera no salen las cosas'", contaba.