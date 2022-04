Tamara Falcó se ha convertido en un rostro icónico de la televisión. Caracterizada por su buen humor y su ingenuidad, la colaboradora incluso ha logrado que Netflix se interese en ella para crear su propio reality. La joven, apasionada de la moda, se mostró muy cercana con la prensa durante la presentación de su colección junto a Pedro del Hierro.

Tamara Falcó, en 'Sálvame'

Tamara Falcó forma parte de varios programas de Antena 3. La marquesa de Griñón ha compaginado su labor de jurado en 'El desafío', rol que ha decidido abandonar, con sus intervenciones como colaboradora en 'El hormiguero'. Durante la presentación de la colección, 'Sálvame' conectaba en directo y Jorge Javier Vázquez expresaba su deseo de hablar con la aristócrata.

Tras preguntarle sobre el lapsus que protagonizó su novio al "reventar" la exclusiva de la boda de su primo, el presentador se despedía de ella con pulla incluida al programa de Pablo Motos: "Oye, ¿cuándo te vienes aquí al programa, hija? Que te queremos conocer de cerca. Tanto 'Hormiguero', tanto 'Hormiguero', pero yo nunca te he visto de cerca", disparaba el catalán.

¿Rumbo a Honduras?

Durante su conversación en directo, Jorge Javier Vázquez le preguntaba sobre los rumores que apuntan a que Tamara Falcó participará en la próxima edición de 'Supervivientes'. "No, pero no es la primera vez que lo oigo. Pero no, no voy a ir", decía tras una gran carcajada.