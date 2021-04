Pilar Rubio da positivo en coronavirus días después del contagio de Sergio Ramos

Pilar Rubio se encuentra en cuarentena, después de que su marido Sergio Ramos diera positivo en coronavirus. El jugador del Real Madrid tendrá que estar alejado del terreno de juego al menos 10 días, hasta confirmar que ya ha pasado el virus y no es un peligro para sus compañeros. De momento, no teníamos noticias del resto de la familia, pero Pilar Rubio ha usado sus redes para confirmar a sus seguidores que ella también ha dado positivo.

Pilar Rubio en 'El Hormiguero'

"Quiero compartir con vosotros que di positivo en covid-19 en una prueba que me hicieron el viernes. Por ahora, afortunadamente, lo estoy pasando asintomática y guardando cuarentena en casa. Estoy deseando incorporarme a mi trabajo. Mucho ánimo a todos los que estáis pasando o habéis pasado por esto", ha confesado a través de sus historias de Instagram la presentadora.

Pilar ha querido también tranquilizar a sus seguidores y les ha asegurado que no tiene ningún síntoma de momento, y que tanto Ramos como sus hijos se encuentran bien. La familia tendrá que guardar cuarentena en su domicilio hasta que den negativo. Entonces, la pareja podrá reincorporarse a sus respectivos puestos de trabajo. Rubio ya realizó una videollamada en 'El hormiguero' estando confinada.

No pudo evitar contagiarse

Pilar Rubio explicó a Pablo Motos y al resto de sus compañeros todos los protocolos que seguían en casa para intentar que no se propagara el virus, aunque finalmente la presentadora no ha podido esquivarlo. "Sergio está en una habitación encerrado. Tenemos unos protocolos, yo me pongo tres mascarillas y guantes. Tengo una pantallita y a veces me la pongo también. Es que yo no quiero pillarlo, que tengo muchas cosas que hacer. Yo estoy bien, los niños están bien, todos hemos dado negativo. De momento muy bien. Estoy un poco frustrada porque no puedo salir", explicó la presentadora en esta conexión.