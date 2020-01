La original forma con la que Pilar Rubio anunció en 'El hormiguero' que está embarazada por cuarta vez

Cuando 'El hormiguero' anunció que este lunes 20 de enero la invitada estelar iba a ser la reconocida cantante internacional Bonnie Tayler nadie podía imaginar que la verdadera protagonista de la noche iba a ser Pilar Rubio, una de las colaboradoras estrella del formato. Después de una extensa entrevista de Pablo Motos a la cantante, Rubio apareció en el plató del espacio de 7yAcción para protagonizar su sección pero esta vez lo que venía a hacer era a realizar del anuncio de algo muy especial para ella y su familia, un anuncio que la ha convertido en la auténtica protagonista de la actualidad de la crónica social en nuestro país.

Pilar Rubio en 'El hormiguero'

Rubio entró al plató del programa totalmente pintada de blanco y con un mono también de ese color. "Perdonadme por no besaros, normalmente no voy así", les afirmó la presentadora a Motos y su invitada, que no dudaron en bromear con que parecía un mimo de El Retino. Fue entonces cuando esta explicó que en esta ocasión íbamos a vivir una experiencia de "videomapping" único. Sobre ella iban a proyectarse una serie de imágenes en las que se iba a hacer un emotivo y bonito homenaje a la vida. "Se hablará también de la evolución, la vida y el futuro", añadió.

El bonito anuncio de Pilar Rubio

Fue entonces cuando la iluminación se apagó y empezaron a proyectarse imágenes sobre su cuerpo. Lo que poco esperábamos es la imagen final que apareció sobre su viente: un bebé. De esta forma, tras un sorprendente espectáculo visual, Rubio quiso anunciar de la forma más inesperada y bonita posible lo que está viviendo: está esperando a su cuarto bebé. "¿Estás embarazada?", le preguntó Pablo Motos, algo que la madrileña no dudó en confirmar. "Es muy poquito tiempo, no llego ni a los tres meses", explicó Rubio, dejando claro que todavía no conoce el sexo del bebé y que por ahora no abandonará el espacio ya que a día de hoy se encuentra perfectamente, por lo que puede mantener sin problemas su vida laboral.

"¿Vais a parar Sergio Ramos y tú?", bromeó el presentador y es que este es ya el cuarto hijo de la pareja. Pilar Rubio no dudó en reírse de la broma de su compañero y además aprovechó la ocasión para pedir consejo respecto al nombre de su futuro bebé. "Quiero que en redes sociales me deis ideas, de nombres de chicos y chicas", dijo Rubio a los espectadores. La presentadora zanjó así los rumores que se habían generado en medios relacionados con la crónica social, especialmente después de verla este mismo lunes a ella y su marido Sergio Ramos entrar junto a un hospital. De esta forma, Rubio prefirió ser ella misma la que diese su noticia y quiso hacerlo en el espacio en el que colabora.