Pilar Rubio juega al despiste en 'El hormiguero': "¿Te imaginas que este es mi vestido de novia?"

Pilar Rubio es una de las colaboradoras más reconocidas de 'El hormiguero', donde protagoniza una sección en la que enseña a Pablo Motos y al invitado las tendencias de moda más locas. De esta manera, la también presentadora de televisión visitó el plató el 10 de junio de 2019 luciendo un prenda de ropa despampanante.

Pilar Rubio en 'El hormiguero'

Se trataba de un vestido de color negro, con una cola de tul del mismo color de casi 45 metros de tela. El look de la colaboradora no pasó desapercibido para Pablo Motos, quien no dudó en recordarle lo cerca que está la fecha de su boda con el futbolista Sergio Ramos. "Estás en vísperas. Están todas las revistas diciendo de todo porque te casas", decía el presentador del programa producido por 7 y Acción.

"¿Te imaginas que este es el vestido de novia? Y te lo traigo a ti en exclusiva", replicaba Rubio entre risas. "Y que fuese un spoiler", añadía también Motos, soltando una carcajada. "La verdad es que no me importaría. Hoy estoy encantada con lo que llevo. Pon música de desfile", admitió la colaboradora para justo después empezar a caminar como si de una modelo de pasarela se tratase.

No era un vestido al uso

Rubio aprovechó la sección para despedirse del formato por unos días, ya que celebra su boda el sábado 15 de junio en Sevilla. Aunque antes de cerrar su sección, ha sorprendido al público al demostrar que el vestido que llevaba no era un vestido al uso. Ya que tras quitarse todas las capas de tul, se ha quedado únicamente luciendo un bañador de color negro.