Pilar Vidal, atendida de urgencia por una subida de tensión en 'Espejo público'

El 4 de julio de 2024, Gema López informaba de una situación de urgencia que ocurría minutos antes de comenzar la última sección de 'Espejo público'. Acompañada por Pilar Vidal y Alonso Caparrós, la presentadora le preguntaba a la periodista valenciana cómo se encontraba.

Pilar Vidal en 'Espejo público'

"Mejor,", decía Pilar Vidal, mientras Caparrós desvelaba que se había preocupado mucho por ella. "Yo te he hecho un masaje y todo", decía el ex de 'Sálvame', sin todavía saber qué le había ocurrido exactamente a Pilar Vidal antes de entrar en directo a 'Espejo público'.

Ya sentada en el sofá junto a Susanna Griso, la periodista contaba que se había "mareado un poco". "Cuando he llegado tenía la tensión alta. He desayunado un café. Llevo unas semanas de mucho tute, de dormir muy pocas horas, me he mareado un poco, pero ya fenomenal", aclaraba Pilar Vidal.

Sus comprometidas imágenes

Para terminar el programa, 'Espejo público' se la volvía a jugar a Pilar Vidal, emitiendo unas comprometidas imágenes de la colaboradora. "Se queda frita en el trabajo mientras la maquillan", escribían en el rótulo del programa, junto al vídeo de Pilar Vidal dormida en maquillaje. "Eso es de ayer y yo no estaba en este programa. Maquillaje es un sitio privado", se quejaba entre risas la periodista.