Desde que la francesa Lucie Lucas denunciara públicamente en un comentario en redes las supuestas agresiones que Victoria Abril habría cometido, a raíz del apoyo de la actriz española a Gérard Depardieu, han sido muchos los programas que han abordado el asunto. Entre ellos, 'Y ahora, Sonsoles', donde Pilar Vidal lanzó unas polémicas declaraciones que Laura Fa no dudó en criticar con dureza a través de su cuenta personal de Twitter.

Pilar Vidal habla de las acusaciones contra Gérard Depardieu y Victoria Abril en 'Y ahora, Sonsoles'

Al abordar las acusaciones contra Abril, Vidal señaló que en Francia, tras lo cual defendió que la actriz española no era la única que había apoyado al actor, "no yendo contra las víctimas, obviamente, pero diciendo que se separe su carrera cinematográfica de las acusaciones". "Todavía no está condenado, es decir,", recalcó la colaboradora.

No obstante, Vidal fue más allá: "A mí, que esta chica acuse a Victoria Abril de unas agresiones supuestamente de hace tiempo... Yo creo que las agresiones se tienen que denunciar en el momento. A mí todo esto que viene después, a posteriori...". "Y más diciéndolo porque Victoria ha firmado en apoyo a él, me parece más una vendetta que otra cosa", opinó la colaboradora.

Voy a tener que explicarle a mi querida compañera Pilar que las denuncias las podemos hacer cuando a las mujeres nos sale del coño. Y que lo de revictimizar y desinformar es una fatal de empatía brutal. Ayyyyy cuanto machismo nos queda por superar ???????? https://t.co/b3zpd6upu3 — Laura Fa (@Laura__Fa) December 28, 2023

"Cuánto machismo"

"Voy a tener que explicarle a mi querida compañera Pilar que las denuncias las podemos hacer cuando a las mujeres nos sale del coño", lanzó Fa, en su cuenta de Twitter, al ver las palabras de su compañera de 'Espejo público'. Asimismo, la colaboradora señaló que "lo de revictimizar y desinformar es una fatal de empatía brutal". "Ay, cuánto machismo nos queda por superar", lamentó la catalana.