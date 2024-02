Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Desde que María Bas y Mark Dasousa se hicieron con el micrófono de bronce del Benidorm Fest 2024 y, por consiguiente, se convirtieron en representantes de España en el Festival de Eurovisión 2024 con su tema 'Zorra', se ha generado una gran polémica por el contenido y el mensaje de la canción. De hecho, la victoria de Nebulossa ha ocasionado que rostros como Rigoberta Bandini, Susanna Griso o, incluso, Pedro Sánchez se posicionen a favor o en contra de la propuesta.

Una semana después de la gran final del Benidorm 2024, Pipi Estrada ha aprovechado su participación en 'Fiesta' para reflexionar sobre el mensaje de 'Zorra'. Lo ha hecho después de que el programa de Emma García emitiese un reportaje en el que se veía a los vecinos de Nebulossa hablando de ellos.

"Es una reflexión en alto. Evidentemente, no quiero ningún tipo de polémica, pero la pregunta es si esta canción le da por cantarla a Bertín Osborne en un concierto, ¿qué pasaría?", ha preguntado el colaborador. Tras escucharle, la presentadora ha querido saber qué había entendido su compañero de 'Zorra': "Yo creo que hay personas, y quizás estás entre ellas (...), que no se han puesto a analizar la canción".

"María no está diciendo 'quiero ser una zorra y llamadme zorra'. No, está diciendo 'por salir de noche me llamaron zorra, por hacer esto me llamaron zorra'", ha seguido explicando Emma García. En ese momento, Pipi Estrada ha lanzado una pregunta: "Ah, ¿que es una reivindicación?". "Está claro que es una reivindicación y ella, por tener un comportamiento de mujer libre que hace lo que le da la gana, ha tenido que aguantar que la llamen zorra (...) A mí la palabra zorra me hiere", ha zanjado la presentadora.