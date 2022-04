'Supervivientes 2022' inauguró su emisión el jueves 21 de abril, en Telecinco, con Kiko Matamoros como primer concursante que saltaba del helicóptero. El colaborador de 'Sálvame' se había propuesto marcarse uno de los saltos más grandes de la historia del reality, algo que se vio truncado a causa de las medidas de seguridad, lo que, junto a las bromas de Jorge Javier Vázquez, terminaron con Matamoros un tanto molesto.

Kiko Matamoros, enfadado tras una broma de Jorge Javier sobre su edad en 'Supervivientes'

"Vas a ser el primero en lanzarte al agua y la expectación es total. Tengo entendido que te has propuesto hacer historia en 'Supervivientes' haciendo el salto más alto del concurso, ¿verdad?", anunció Jorge Javier Vázquez, al comienzo de la gala. "Sí, lo he intentado. Lo he pedido y no sé si me lo han concedido o no. Me gustaría hacerlo y, si no puede ser por seguridad, que es lo que me han dicho, qué le vamos a hacer", declaró Matamoros, momento en el que el presentador solicitó que el helicóptero ascendiera varios metros sobre el agua. "Se va a salir del plano el helicóptero", bromeó el catalán.

"A ver, Kiko, no te preocupes. Te tengo que decir una cosa que no te va a hacer mucha gracia: hemos preguntado a profesionales y, según tu complexión y tu edad, tenemos que dejarte el helicóptero casi al ras del agua, por si acaso", bromeó Vázquez, quien procedió a pedir que el helicóptero descendiera hacia el agua. "Va a ser tipo Rosa Benito. Escaloncito y al agua", añadía el presentador, con humor, consciente de que "ya lo he cabreado". "Me parece una sabia decisión y me deja muy relajado. Tenía miedo", comentó por su parte Matamoros, para después asegurar que "haré lo que queráis, que para eso estoy aquí. Qué le voy a hacer". "Esa es la actitud", alabó Vázquez quien, tras la publicidad, anunció que "ya lo tenemos cabreado en el minuto uno del programa". "Pues sí. Sois una panda de cabrones. Me habéis vacilado de mala manera, pero no pasa nada. Yo tenía ilusión por dedicarle el salto a mi nieto mayor", soltó entonces el aludido.

"No podemos jugar con tu integridad"

"Tenemos que decirte algo: España entera ya sabía que tú querías batir el récord de altura, pero por motivos de seguridad, el helicóptero tiene que estar a los metros que tiene que estar. No podemos estar jugando con la integridad de los concursantes ni de la tuya", comunicó Vázquez, ya en serio, ante un agradecido Matamoros. No obstante, el concursante matizó que "creo que era innecesario decir que era por motivos de edad. Pero bueno, da igual. Yo voy a demostrar la edad que tengo y estoy orgulloso". "Las cosas claras: esto lo he dicho yo por hacerte la puñeta. No tiene nada que ver con eso", aclaró Vázquez quien, minutos después, recalcó sus palabras. "Lo de antes ha sido una broma mía, no tiene nada que ver con la realidad", señaló el catalán, ante lo que Matamoros aseguró, con cierto humor, que "tampoco me he cabreado", despertando una carcajada en su compañero.