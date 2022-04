El mítico helicóptero hondureño está a punto de levantar el vuelo, con los concursantes de 'Supervivientes 2022' ya al otro lado del charco. Todos ellos comenzaron días antes la preconvivencia y los roces se abrieron camino a consecuencia de la polémica victoria de Olga Moreno en la edición del año anterior. Ana Luque arrancó a defender a su amiga ante las críticas de Desi Rodríguez y ambas se enzarzaron en una breve trifulca.

Ana Luque, en 'Supervivientes 2022'

Una conversación sobre esa especie de "atracción" infernal que no para de girar para elegir a un líder fue el detonante: "Mi Olga fue la reina de la noria. [...] ¡Y no hace nada de deporte!", comentaba Luque. Ensalzar a Moreno de esa manera no gustó nada a Desirée: "Pero, nena. Hizo un poquito de... ¡Tu Olga fue un poquito 'trampullera'!", espetó contundentemente.

Mientras la exconcursante de '' comentaba sus opiniones, Luque fue muy clara: "No, no, no. ¡Con mi Olga no! [...] Tú no has visto el mismo programa que yo". La respuesta de Desirée fue todavía más concisa: "No, yo sí, ¡qué coño!", sentenció. El resto de robinsones se reía de la situación, mientras la andaluza intentaba destapar aquel comentado episodio con acusaciones de tongo: "Ella no tenía que llegar al tope y llegaba al tope", sentenció.

"Ganadora de pleno derecho"

Cuando ese acalorado intercambio de impresiones parecía no tener solución, Rodríguez decidió mostrarse un tanto irónica: "¡Tú lo vas a hacer mejor que ella, seguro!", prosiguió. Como respuesta, la malagueña quería disipar toda duda que surgiese: "Ha sido ganadora de pleno derecho". Pese a la contundencia de sus palabras, Ana Luque terminó con un: "Pero que te 'I love you'".