Varios días después de que Marta Riesco se retirase de televisión de forma temporal, la madrileña ha vuelto a pronunciarse a través de su cuenta de Instagram, la tarde del lunes 18 de abril, en varios stories. Además de negar una vez más su incorporación a 'Supervivientes 2022', la reportera también confirmó que regresaría a Telecinco un día después, para retomar su puesto habitual tanto en 'El programa de Ana Rosa' como en 'Ya son las ocho'.

Marta Riesco habla en Instagram de 'Supervivientes' y su regreso a Telecinco

"Aquí estoy, en Honduras. Ya he pasado todos los exámenes médicos, ya he cogido el avión... por un pastón, comienza mi aventura de 'Supervivientes'", arrancaba la madrileña. No obstante, Riesco enseguida desmentía sus palabras, una simple broma: "que no, que estoy en mi casa. No voy a entrar más, porque se han dicho muchísimas cosas, como siempre, y al final la realidad es la que es". "Me han dado el alta hace un par de horas. Estoy muy contenta porque tengo muchas ganas de reincorporarme a los programas donde trabajo", proseguía Riesco, en referencia a 'Ya son las ocho' y 'El programa de Ana Rosa', momento en el que subrayaba el hecho de que su participación en ambos formatos "va a seguir siendo así".

"Hay veces en la vida que hay que parar. Sabéis que ya me ocurrió en una ocasión y me ha vuelto a ocurrir", confesaba además la madrileña quien, "antes de petar, de encontrarme peor, decidí ir al médico y este consideró que me tenía que apartar unos días de mi trabajo". "Es muy complicado estar en la situación que estoy y a veces hay que respirar y pensar en uno mismo", apuntó la periodista, tras lo cual explicó que "he estado en mi pueblo rodeada de mi familia, desconectada prácticamente del mundo". "Me he enterado de cosas porque me lo iban contando, aunque el médico, una de las cosas que me prohibió, es ver contenido sobre mí", compartió además Riesco, quien protestó por el hecho de que "hay gente que ha hablado de mí, gente que ha dicho mentiras... vamos, lo que viene siendo mi día a día desde hace cinco meses".

"Vuelvo a estar fuerte y renovada"

"Vuelvo a estar fuerte y renovada. Sigo con mi tratamiento, no os penséis que es cosa de dos días", aclaró la reportera, para quien "los temas de salud mental hay que tomárselos muy en serio y yo me lo tomo así". "Solo espero que, a partir de ahora, vuelva a ser la misma de siempre", deseó Riesco, agradecida con "los medios de comunicación que han respetado mi tiempo, mi pausa, y que me han dedicado siempre palabras de cariño", al igual que con "mi productora, Unicorn Content, por quererme, cuidarme y, por supuesto, entenderme, que es lo más importante". "Gracias también a los dos programas, porque me siento muy querida y muy protegida", dedicó la madrileña, sobre los dos formatos a los que se iba a reincorporar de nuevo.