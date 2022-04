Dos días antes de que arranque oficialmente 'Supervivientes 2022', Mediaset lanzó a través de la plataforma de MiTele Plus un programa especial con las primeras imágenes de la convivencia entre sus concursantes tras su llegada a Honduras. Unas primeras horas que ya despertaron los primeros roces entre algunos concursantes, como fue el caso de Marta Peñate y Rubén Sánchez, después de que el segundo llenara su plato de comida sin tener en cuenta que era para compartir entre todos. Algo que la canaria no dudó en reprocharle tras oír las quejas de Anabel Pantoja y que despertó las primeras desconfianzas entre gran parte de sus compañeros hacia el barcelonés.

Marta reprocha a Rubén su actitud con la comida en la convivencia previa a 'Supervivientes'

"Qué barbaridad, pero vamos a ver, es que no queda nada", protestaba la sevillana al llegar al bufet del hotel, momento en el que criticó que "el compañerismo brilla por su ausencia" e incluso prometió que "la próxima vez entro en el comedor a la hora que me salga del coño". El enfado de la sevillana no disminuyó al entrar al comedor donde, al ver los platos de algunos de sus compañeros, no pudo contenerse: "a ver si os atragantáis con los espaguetis". "¿Por qué, amor, no te quedó?", preguntaba Peñate, al escuchar a su compañera. "Hemos dicho de comer todos a la vez y me he ido a cambiar. Mi habitación es la primera, no he ido a cambiarme al Congo", explicaba Pantoja, dado que había llegado a comer de las últimas concursantes.

Ante las palabras de la sevillana, Peñate se dirigió a Sánchez, sin rodeos: "el culturismo hay que ir reduciéndolo, porque nos vamos a ver ahora en 'Supervivientes' y claro...". "Para mí esto es comer poco, ¿eh?", soltaba el aludido, con un gran plato a rebosar de comida. "Pero tú tienes más compañeros. No lo digo por mí, porque me ha dado tiempo a coger, pero hay otros a los que no les ha dado tiempo", le echó en cara Peñate. "Yo he comido una mierda", insistía el barcelonés. "¿Pero cómo vas a decir que tú has comido una mierda? Rubén, tú no has comido una mierda", contradijo la canaria, mientras que Pantoja apuntó que "la misma hambre que tienes tú por tener un cuerpo más grande, la tengo yo aunque sea más chica". "Yo aquí estoy pasando hambre", reiteraba Sánchez. "¿Qué te pensabas, que venías a un resort con todo incluido?", cuestionó Peñate.

"No tienes consideración con tus compañeros"

Sánchez defendió que "yo como repartido durante el día. Si me lo metes en tres comidas, pues tengo que comer. Me tengo que buscar la vida como atleta que soy", algo ante lo que la canaria no puso objeción, aunque se apresuró a señalar un matiz de cara al inminente arranque del reality: "¿nos vamos a pelear por un grano de arroz? Porque un grano de arroz en 'Supervivientes', para mí es la muerte. Te llevas un grano de más y me tienes cruzada todo el programa. Lo voy avisando".

"Ahí estamos participando", manifestó Sánchez, ante lo que Peñate replicó que "aquí también. Aquí hay gente". "Te lo estoy diciendo yo, pero también tienen que decírtelo los demás. Parece que los demás no se quieren manifestar", lanzó la canaria, quien criticó de su compañero que "es egoísta, avaro y no tienes consideración con tus compañeros. Eso es así". "¿Tú me conoces a mí para juzgarme?", cuestionó el aludido. "Ya te veo venir. Te gusta comer y te dan igual los demás", zanjó Peñate.