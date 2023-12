Por Redacción |

Es uno de los nombras míticos de la televisión. Referente informativo, una carrera ejemplar a sus espaldas en la que ha pasado por todos los grandes grupos de comunicación del país y una trayectoria en medios que ahora está cerca de terminar. Pedro Piqueras presentará su informativo de despedida el próximo jueves 21 de diciembre.

Carlos Franganillo

Antes de despedirse ha concedido una entrevista a 'Hora 25' de Aimar Bretos en la que ha confesado cómo se gestó el fichaje de su sucesor, Carlos Franganillo : "He conectado mucho con él porque nos hemos desplazado los dos al volcán de La Palma, hemos estado en la investidura haciendo programas fuera, con las elecciones, con Marruecos y, narraba.

El presentador ha confesado que presentó al comunicador con el responsable de Mediaset: "En Marruecos le dije: 'yo no te puedo hacer la oferta, te la tiene que hacer el jefe de informativos'. Vino Paco Moreno y me dijo que qué íbamos a hacer. Le pregunté quién le gustaba y me dijo que Franganillo". "Lo conoció y le encantó, como era normal. Telecinco, Paco Moreno y yo hemos hecho las cosas correctamente, como se deben hacer. Ojalá y todas las transiciones fueran así", reconocía orgulloso del trabajo hecho.

Se jubila

A partir de enero será cuando Carlos Franganillo encabece la edición del prime time de 'Informativos Telecinco'. Antes llegará la despedida de Pedro Piqueras, que se jubila, pero que le queda una semana en antena. Su última emisión se producirá el proxómio jueves 21 de diciembre a las 21:00 horas.