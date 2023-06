Pitita gana la tercera edición de 'Drag Race España'

Por Redacción |

La tercera edición de 'Drag Race España' ya ha llegado a su final, coronando así a la mejor drag queen del programa producido por Atresmedia Televisión y World of Wonder en colaboración con Buendía Estudios. En el último episodio, las cuatro finalistas debían escribir unos versos para versionar "Fiebre" de Supremme de Luxe, grabando así un videoclip que fue la guinda del pastel, donde las cuatro reinas pudieron lucirse y demostrar por qué debían hacerse con la victoria.

Pitita, ganadora de 'Drag Race España 3'

Además del videoclip, Pitita , por donde desfilaron también las nueve reinas restantes que no llegaron al top 4. De esta manera, los jueces y Supremme de Luxe decidieron que tan solo dos reinas se enfrentasen al lip sync final, dejando a Kelly Roller y a Hornella Góngora a las puertas de la final.

La canción que Vania Vainilla y Pitita tuvieron que interpretar para hacerse con la corona, el cetro y los 30.000 euros fue "Punto de partida" de Rocío Jurado, dejándose ambas las carnes en el plató de 'Drag Race España 3'. Finalmente, Pitita fue la ganadora de la tercera edición del concurso, culminando así su gran recorrido por el concurso, donde ya había acumulado cuatro victorias.

Primeras palabras

"Quiero dedicar esta victoria a todas las personas que alguna vez en la vida hayan estado marginadas, han sido discriminadas o maltratadas", decía Pitita al recoger el premio que le ofrecía Sharonne, la ganadora de la segunda edición. "No se tiene que rendir nunca por luchar por los sueños. Cuando confías y quieres, puedes llegar a lograr las cosas. Así que, solo daros las gracias porque esto es un sueño hecho realidad", reaccionaba la ganadora de 'Drag Race España 3'.