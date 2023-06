Por David Pallarés |

No es la primera vez que alguna de las reinas de 'RuPaul's Drag Race' tienen algún altercado con la justicia. Si hace unos años, Tatianna era arrestada por desorden público en una discoteca, ahora es el turno de Tyra Sánchez.

Tyra Sánchez en 'RuPaul's Drag Race'

La que fuerade la segunda edición del reality, ha sido detenida en Florida por un. Según ha podido conocer TMZ, la drag queen habría sido acusada de agredir a un agente y. Al parecer, después de que la policía se personara en un pequeño accidente de coche que habría tenido Sánchez, la artista drag empezó a insultar a los agentes y se resistió cuando intentaron

Según el informe policial al que ha podido acceder el portal estadounidense, la policía descargó un Taser contra la drag queen, que logró escapar antes de ser detenida definitivamente. No es su primer problema con la justicia, ya que en 2020 también fue arrestada por pintar sobre la fachada del edificio en el que vivía y escribir en la pared "No te mudes aquí nunca", donde además no pagaba su alquiler desde hacía meses.

Otras polémicas

James Ross, su nombre fuera de drag, ha renegado de su paso por 'Drag Race' después de haber ganado la corona. De hecho, ha tenido varios problemas con otras compañeras por redes sociales y se ha ganado la antipatía de los fans del programa. En 2017 anunció la falsa muerte de Morgan McMichaels y publicó el número de teléfono de Tatianna. Un año más tarde, se le prohibió ir a la DragCon, la convención de drag queens para fans, después de amenazar a otras reinas como Phi Phi O'Hara. Actualmente, se hace llamar King Tyra y no quiere saber nada del universo creado por RuPaul.