Pitu, el Pase de Oro de Santi Millán en 'Got Talent 5', preside una mesa en las elecciones del 10-N

Algunos votantes de este domingo 10-N se llevaron una sorpresa cuando, al acudir a su colegio electoral, se encontraron a una persona que apenas unos días antes se había llevado el Pase de Oro de Santi Millán en 'Got Talent España'. Se trata de Pitu, un joven bailarín y coreógrafo de 24 años que encandiló a Paz Padilla, Edurne y Dani Martínez y logró clasificarse mediante el apoyo del presentador.

Daniel Lizana Vera, más conocido como Pitu, tuvo la responsabilidad de. Algunos de sus seguidores se percataron de ello y compartieron en redes sociales diversas fotografías del bailarín custodiando las urnas, lo que sin duda fue una agradable sorpresa para una jornada con final amargo para muchos.

Pitu, el Pase de Oro de Santi Millán en 'Got Talent España 5'

Pitu sorprendió en la octava gala de 'Got Talent 5' con una coreografía con la que reivindicaba la libertad, la diversidad y la lucha contra el bullying. No dudó en compartir su historia de superación, marcada por una dura infancia en la que sufrió acoso por su complexión física y su orientación sexual. "Lo pasé bastante mal porque se metían conmigo", recordó el aspirante, que llegó a recibir cartas en el colegio con amenazas.

"Me parece poco tres síes"

El baile siempre fue la vía de escape del joven. En el talent show obtuvo los síes de Paz, Edurne y Dani pero no logró el de Risto Mejide, que consideró que había intentado "mostrar demasiadas cosas" y por ello se quedó "un poco frío". Santi Millán opinó lo contrario y, por ello, no dudó en pulsar el botón dorado. "Para lo que has hecho me parece poco tres síes", afirmó acto seguido.

Así pues, Pitu pasó de situarse frente a la mesa del jurado a sentarse en una mesa como presidente. Allí pudo participar en la fiesta de la democracia con la esperanza de que su mensaje hubiese calado entre la ciudadanía y se recabasen más votos a favor del respeto y la diversidad. Habrá que ver cómo de lejos llega en el programa de Telecinco y Fremantle España, en el que tiene por delante más fases gracias a la confianza que depositó en él el presentador.