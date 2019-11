Pitu, su baile y la lucha contra el bullying se llevan el Pase de Oro de Santi Millán en 'Got Talent España'

La primera fase de la quinta edición de 'Got Talent España' ya ha pasado su ecuador. Durante la noche del lunes 4 de noviembre se celebra la octava gala en Telecinco y cada vez es más complicado elegir quiénes pasan y quiénes no. Sobre todo de manera directa a la semifinal. Y es que, desde que la temporada arrancó, ya han sido muchas personas las que han saltado automáticamente a la próxima fase gracias al botón dorado. Recordemos que cada miembro del jurado y Santi Millán tienen uno propio, dos más por parejas, uno en el que los cuatro se tienen que poner de acuerdo y otro que a estos se les une el presentador.

Pitu baila en 'Got Talent España'

Si en la pasada edición el conductor del formato nos sorprendía a todos entregando su Pase de Oro a El Cejas y su particular canción, esta vez ha vuelto a ser la música la que ha conseguido cautivarle. Pitu llegó al plató con muchas ganas de mover el cuerpo y con una profunda historia a sus espaldas. Los prejuicios físicos le destrozaron la infancia, y es que sufrió bullying por no tener un cuerpo igual que el resto y por su condición sexual.

Pitu ha bailado de una manera que ha puesto a todos a bailar y ha confesado que la música fue lo mejor que le había pasado ya que le había ayudado a salir de ese agujero negro al que los de su alrededor le habían empujado. Santi ha saltado a la palestra, se ha puesto detrás de los jueces y ha escuchado como Dani, Edurne y Paz le daban un sí, pero no se ha conformado con esto y ha presionado el botón después de hacer que parara antes de irse y de decirle lo siguiente: "Para lo que has hecho me parecen poco tres síes".

Risto vuelve a hacerse de rogar

Desde la primera entrega de la edición hemos disfrutado de un Pase de Oro por gala. Primero fueron los cuatro jueces, después los cuatro más el presentador, en la tercera se estrenó Dani Martínez, más tarde el humorista junto a Paz Padilla, Risto y Edurne se unieron en la quinta, Edurne lo apretó en la sexta y en la séptima Padilla hizo lo propio. Pero a Risto parece que nada le convence, y es que es el único que todavía no ha encontrado a ese concursante que le remueva por dentro y que merezca su pase directo.