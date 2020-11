Las plataformas de streaming que estarán disponibles en PS5 y Xbox Series X|S

Las nuevas consolas están a la vuelta de la esquina, con el lanzamiento de Xbox Series X y S previsto para el 10 de noviembre y el de PlayStation 5 -en sus variantes con y sin lector de disco- programado para el 19 de noviembre en nuestro país. Aparte de los juegos de los que podremos disfrutar para explotar su potencial cuando las saquemos de la caja, también podremos recurrir a ellas como centros de entretenimiento, por lo que es importante saber a qué plataformas de streaming tendremos acceso.

En el caso de Xbox Series X y S, Microsoft ha confirmado recientemente la alineación de servicios que estarán disponibles de lanzamiento: Apple TV, Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Prime Video, Spotify, Twitch, HBO Max, YouTube TV, Hulu, Peacock, Vudu, FandangoNow, Sky Go, NOW TV, Sky Ticket y más sin anunciar. En lo que respecta a España, cabe esperar que podamos acceder a las primeras siete, que son las que tienen soporte en nuestro país.

Por su parte, Sony no ha ofrecido una lista tan extensa, pero sí ha revelado que Apple TV, Disney+, Spotify, Netflix, YouTube y Twitch formarán parte del centro multimedia de PlayStation 5. No obstante, la compañía nipona no asegura que todos esos servicios vayan a estar a disposición de los usuarios desde el día de lanzamiento, aunque se espera que sí. Además, el comunicado oficial indica que todavía hay que confirmar otras aplicaciones que estarán disponibles en España, por lo que no hay que descartar que servicios a los que podemos acceder actualmente a través de PlayStation 4, como HBO España o Amazon Prime Video, también formen parte del catálogo de la nueva consola.

Apple TV, la gran novedad

De todos los servicios indicados por ambas compañías, el que más sorprende es Apple TV, que no se ha dejado ver durante la presente generación. Con esta integración se garantiza que Apple TV+, que recientemente ha cumplido un año, se abra a un público más amplio. Y no solo eso, ya que la aplicación también llegará a Xbox One el 10 de noviembre y a PlayStation 4 en una fecha por confirmar, ampliando el potencial alcance de series como 'Ted Lasso' o 'The Morning Show' a decenas de millones de espectadores adicionales.