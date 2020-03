Las polémicas declaraciones sobre agresiones sexuales de una simpatizante de VOX en 'El intermedio'

Coincidiendo con El Día de la Mujer, VOX celebraba en Vistalegre un congreso con sus simpatizantes para debatir con ellos cuál es la línea que debe seguir el partido respecto a ese día y el feminismo. Pablo Ibarburu, más conocido como "El enviado especialito" de 'El intermedio' se desplazaba hasta allí para entrevistarse con los asistentes y conocer de primera mano a qué conclusiones habían llegado sobre el 8M.

Pablo Ibarburu entrevista a una simpatizante de VOX en 'El intermedio'

De todas ellas, la más llamativa ha resultado ser la de una mujer bastante contraria a las nuevas políticas que ha introducido la Ministra de Igualdad, Irene Montero, respecto a las víctimas de abusos y agresiones sexuales. La señora, que se definía como femenina y no feminista, declaraba: "Nunca ha habido ningún señor que me haya obligado a nada; las que se han prestado, se han prestado libremente".

Ibarburu, conocido por no dejar puntada sin hilo, cuestionaba: "¿Se han prestado a que las fuercen?". Fue entonces cuando la mujer matizó: "No, a que las fuercen no, a insinuaciones, porque han querido libremente ellas". La respuesta no pareció convencer mucho al reportero, por lo que la simpatizante de VOX se lanzó a ilustrar su teoría con su ejemplo personal: "Como mujer, he recibido muchas insinuaciones de señores, incluso siendo presidentes de las empresas en las que trabaja, y jamás", relataba la entrevistada, que dejaba en el aire su historia para pedir que se hable más de "educación y respeto" en lugar de "tanta tontería".

Irene Montero y su lucha contra el coronavirus

Tampoco pasó desapercibido el momento en el que la misma señora afirmaba que "Irene Montero es la mujer que más está contribuyendo a la lucha contra el coronavirus", ya que, según ella, "está apartando a los hombres de las mujeres". "Como se pide distancia, lo que ha adoptado, sin darse cuenta, es una medida del Ministerio de Sanidad", ironizaba para terminar su discurso.