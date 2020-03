Ciudadanos y VOX piden el cierre de TVE por una charla sobre feminismo en 'OT 2020'

Con motivo del 8M, 'OT 2020' ha organizado una semana temática centrada en el feminismo. La idea es incluir la visita de artistas femeninas, así como charlas en materia de igualdad. La primera de ellas corría a cargo de la periodista Anna Pacheco, especializada en temas de género y clase, la cual subía a la Academia este lunes 2 de marzo. Sin embargo, lejos de convertirse en una actividad aplaudida, lo que se pretendía didáctico ha derivado en una oleada de críticas por parte de la audiencia y de algunos sectores políticos, como Ciudadanos y VOX, que han llegado, incluso, a pedir el cierre de TVE.

Anna Pacheco, en 'OT 2020'

La polémica deriva del punto en el que la periodista comenzó a tratar el "feminismo liberal", un término que se ha podido escuchar varias veces en boca de Ciudadanos, partido al que, de hecho, hizo mención explícita como ejemplo de lo que no hay que seguir para lograr la igualdad. "A mí me hace mucha gracia eso del feminismo liberal al que se sumaron partidos como Ciudadanos o Ana Botín, que hablan de ese feminismo del 1%. A mí no me interesa nada ese feminismo que quiere que todas nosotras acabemos siendo empresarias y directivas y para que eso ocurra voy a estar explotando a otras mujeres para que cuiden de esos niños mientras ellas son directivas", razonaba Pacheco.

Albert Rivera, Inés Arrimadas, Toni Cantó o Juan Carlos Girauta son algunas de las personas ligadas al partido naranja que han mostrado su contrariedad en redes contra lo ocurrido. Para el que fuera líder de Ciudadanos, lo que ha demostrado TVE es ser un "aparato sectario al servicio de una ideología". Mientras, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha vuelto a calificar a la pública de ser "telePSOE" y ha pedido una rectificación y una disculpa por lo ocurrido.

Crítica directa al capitalismo

El otro partido en discordia ha sido VOX. En su caso, también fueron mencionados explícitamente por Anna Pacheco, a los que asoció con políticas de odio hacia las feministas. "Ese odio está muy presente en los partidos y en el auge de la extrema derecha aquí en España, como VOX, que hablan de la ideología de género, otra invención absoluta", apuntaba la periodista. Iván Espinosa de los Monteros se ha pronunciado al respecto en la misma línea que los de Ciudadanos, tachando a la televisión pública de adoctrinar a los jóvenes.

Por otro lado, muchos espectadores han querido utilizar las redes para criticar que se entremezcle contenido feminista con ideologías políticas, ya que Pacheco terminó realizando una crítica contra el capitalismo, sistema que, según ella, es base de la opresión femenina y del que abría que salir para lograr la verdadera igualdad. No obstante, también han sido muchos los que han querido salir en defensa del espacio y que han querido valorar la iniciativa del programa en introducir nociones sobre una problemática actual.