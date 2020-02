Blas Cantó carga contra Rocío de Meer, diputada de VOX, por su concepto de "familia natural"

Este miércoles 19 de febrero, el partido ultraderechista VOX volvía a provocar un momento de tensión y gran revuelo en el Congreso de los Diputados. Esta tensa situación se produjo tras unas palabras de Rocío de Meer, diputada de la formación. Esta anunció que el partido en el que trabaja iba a proponer una paga de 100 horas por hijo para las familias. Esta medida, que se asemeja mucho a una también propuesta por la ultraderecha polaca, tiene como objetivo aplacar el que ellos mismos han calificado como "invierno demográfico en España", es decir, la posible despoblación del país.

Rocío de Meer y Blas Cantó

Pero la cosa no quedó ahí y es que además de cargar contra el feminismo, De Meer también quiso hablar de la que ella cataloga como "la familia natural". "Es la institución más fructífera de la historia de la humanidad. No lo digo yo ni lo decimos los de VOX porque seamos muy fachas, lo dicen numerosos estudios en los que se determina que los niños se crían muchísimo mejor con su madre y con su padre. Estos determinan que tienen mejores índices de escolarización y presentan menos trastornos emocionales", afirmó la política. Unas palabras que evidentemente indignaron a la mayoría y que más allá de provocar una reacción en los integrantes de otras formaciones políticas han indignado a decenas de internautas y rostros conocidos.

Uno de ellos es el cantante Blas Cantó, el representante de España en el Festival de Eurovisión y exparticipante de 'Tu cara me suena'. El artista no ha dudado en tuitear un contundente mensaje en el que deja en evidencia a Rocío de Meer y muestra su indignación con estas palabras. "Me crié con mi madre, así de trastornado he salido. Lo que hay que escuchar...", ha tuiteado el cantante. Por su parte, Ruth Lorenzo, la que también fuese representante de España en Eurovisión y que además comparte lugar de nacimiento con Cantó, también ha respondido a este mensaje. "Es una broma de mal gusto... a estas alturas de la vida", ha tuiteado esta.

Los zascas de Wyoming y Dani Mateo

Pero la cosa no ha quedado ahí y es que en 'El intermedio' emitido el mismo miércoles 19 de febrero, Wyoming y Dani Mateo no dudaron tampoco en burlarse de las palabras de la diputada de VOX. El presentador del espacio ironizó sobre sus palabras y le advirtió: "Me andaría con ojo y chequearía tus fuentes, a ver si esos estudios los ha firmado Rocío Monasterio, que a la hora de firmar es muy suelta". Por su parte, Dani Mateo reflexionó en alto sobre el tema: "¿Ella pretende decirnos que lo natural es una familia tradicional formada por un padre, una madre y unos niños sonriendo?". "Lo natural son los yogures", seguía el cómico, defendiendo que algunas familias también caducan, como los yogures: "Mira a la Infanta Elena y Marichalar", y recordando a VOX que "deberían ir con cuidado al apropiarse de la figura de la familia".