Desde que Chanel Terrero se hizo con la victoria en el Benidorm Fest con el tema "SloMo", las críticas a su propuesta no tardaron en llegar. En primer lugar, fueron las acusaciones a RTVE de tongo y poco después, la letra de la canción también fue señalada por el PSOE por "remitir a la prostitución". Aprovechando el 8M, Día Mundial de la Mujer, el BNG, Bloque Nacionalista Gallego, ha compartido una publicación que se suma a los juicios anteriores.

"8 de marzo. Más de 100 años luchando, pero en sus cabezas...", se puede leer en el cartel del BNG, acompañado de un verso de la canción de Chanel Terrero para el Festival de Eurovisión 2022. "Con mi bun bun, le tengo dando zun zun. No daddy, no. El sistema perpetúa la cosificación de las mujeres", terminan, condenando así la letra.

