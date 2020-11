Por qué debemos sentirnos orgullosos de nuestra televisión

A veces resulta agotador ver cómo se llega a menospreciar a la televisión. Son muchos los que se muestran orgullosos de no verla, otros presumen de solo ver plataformas mientras que no son pocos los que defienden no hacer series, sino películas de ocho horas. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese miedo a decir que vemos televisión? ¿Por qué no acabamos de una vez por todas con estos complejos y prejuicios? ¿Por qué no se le da a la televisión el lugar que se merece? Ya va siendo hora. La televisión no es un electrodoméstico más de nuestros hogares, la televisión se ha convertido en un medio de comunicación fundamental a lo largo de toda la historia, ha dado trabajo a millones de personas y es a diario la compañía de miles de espectadores. Demos a la televisión ese sitio que se ha ganado. Presumamos de ella.

Daniel Grao y Elena Rivera

¿Alguien imagina un confinamiento sin su compañía? Para muchas personas, la pequeña pantalla se ha convertido en la gran salvación en una pandemia que nos lo ha arrebatado casi todo. Porque sí, en esos días en los que estábamos todos encerrados en casa pudimos entretenernos también gracias a nuestra televisión, gracias al esfuerzo de esos centenares de profesionales que se dejaron la piel por seguir sacando adelante sus formatos. Porque no faltaron los concursos, talent-shows, realitys o magacines diarios; con ellos pudimos reír, emocionarnos y también pudimos evadirnos por unos minutos de una realidad que parecía un mal sueño. La televisión fue más importante que nunca y ahí quizás muchos se dieron cuenta de lo necesaria que ha sido para todos en estos tiempos.

Lo fue por lo que nos ayudó a evadirnos y también a informarnos. Y es que esa pequeña pantalla se convirtió en una gran ventana al mundo con la que saber prácticamente minuto a minuto lo que estaba pasando. Los servicios informativos de todas las cadenas fueron vitales para saber cómo avanzaba la pandemia y para conocer lo que sucedía en cada rincón del país; fue uno de los medios de comunicación por excelencia durante toda la crisis. Pero no pensemos que conseguirlo fue fácil y es que no fueron pocos los trabajadores que lucharon por sacar adelante a su medio en mitad de una gran pandemia global. Quizás ya es hora de felicitarles y agradecerles a ellos también el gran trabajo que han hecho este tiempo.

Jorge Javier Vázquez, Miren Ibarguren y Loles León ('LQSA')

Una industria que ha conquistado a todo el planeta

Un trabajo que han hecho miles de personas durante y antes de la pandemia y es que parece que a algunos se les olvida que la televisión es una gran industria en nuestro país. Otro motivo más por el que deberíamos estar orgullosos de ella. En España son muchos los profesionales que viven de nuestra pequeña pantalla y es que en las ficciones, programas e informativos y todo lo que rodea a estas producciones trabaja mucha gente que con su esfuerzo han conseguido que nos sintamos orgullosos de una industria audiovisual puntera en el mundo. Pongámosla de una vez por todas en su lugar, a la televisión y a todos ellos, a todos esos profesionales que a veces son menospreciados. Pongamos en valor su esfuerzo diario y mostrémonos orgullosos que ese talento ya ha enamorado a todo el planeta. Porque sí, nuestra televisión ya da la vuelta a todo el mundo.

Un medio que nos ha acompañado siempre

En definitiva, presumamos de este medio que nos ha regalado miles de momentazos; ya sea en series con impactantes cliffhangers, bodas de ensueño, sorprendentes finales o momentos en los que era imposible no llorar. O también en programas de entretenimiento, realitys y talent-shows en los que hemos vivido grandes actuaciones, enfrentamientos que nos han dejado pegados al televisor, emocionantes reencuentros o divertidos momentos con los que no hemos podido dejar de reír. Todo eso es nuestra televisión, la que nos permite soñar, divertirnos, emocionarnos y disfrutar. Esa televisión que nos ha acompañado en nuestra vida, desde bien pequeños cuando veíamos los dibujos animados hasta ahora, cuando nos emocionamos, informamos y reímos gracias a ella.

Álvaro Morte ('La Casa de Papel') y Roberto Leal

Esa televisión que siempre relacionaremos con algunos momentos de nuestra vida. Porque la vida son eso, momentos e instantes, y muchos de los mismos tienen algo televisivo detrás. ¿Por qué no cuidamos más a ese medio que tanto nos ha dado y que nos ha acompañado durante tanto tiempo?

Yo presumo de ver televisión en España

Ahora es el momento de seguir haciendo industria, de seguir haciendo televisión. De hacer producciones televisivas potentes y competitivas con las que demostrar lo que sabemos hacer en nuestro país y que acaben dando la vuelta a todo el mundo. Que sean nuestro mayor orgullo, sin duda. Ahora es el momento de seguir luchando por la televisión, aunque sea en mitad de una gran crisis sanitaria y económica global; hay que seguir trabajando, reconociendo a los profesionales que trabajan en ella y reivindicando el talento que nace aquí. Ah, y hay que seguir soñando con lo que vemos, con esas ficciones que siguen emocionándonos y sorprendiéndonos y con esos programas que nos siguen dejando pegados a nuestro sofá; hay que seguir disfrutando de ella. Porque sí, nuestra televisión lo vale. Felicidades a todos y cada uno de los profesionales que han formado parte de ella durante tantos y tantos años. Este día es vuestro.