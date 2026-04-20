'Barrio Esperanza' cambia de día por sorpresa tras liderar en su estreno

Por Fidel Conejero | |

RTVE ha decidido reubicar 'Barrio Esperanza' en su segunda semana de emisión tras su destacado debut en la noche del domingo. La cadena pública ha anunciado que el segundo capítulo de la serie protagonizada por Mariona Terés y Alejo Sauras se emitirá finalmente el miércoles, tras 'La Revuelta', en un arriesgado cambio estratégico sobre todo teniendo en cuenta los buenos resultados cosechados en su estreno.

La ficción de Globomedia se estrenó liderando su franja con un sólido 15,3% de cuota de pantalla y 1.611.000 espectadores de media, convirtiéndose además en lo más visto del domingo en TVE. En total, más de 4,7 millones de personas (4.749.000) conectaron en algún momento con el primer episodio. Estos datos contribuyeron también a que La 1 liderara la jornada con un 12,2% de share.

Mariona Terés y Alejo Sauras en 'Barrio Esperanza'

Mejor estreno de una serie semanal en La 1 desde 2020

El debut de 'Barrio Esperanza' se convierte así en el mejor estreno de una serie semanal en La 1 de los últimos seis años, desde 'Diarios de cuarentena' en 2020. La serie, que sigue la estela de las grandes producciones de Globomedia en televisión, logró además imponerse en todos los targets entre 4 y 74 años.

Mariano Peña en 'Barrio Esperanza'

Capítulo 2: El mono que estaba solo

En concreto, lideró entre los más pequeños de, entre los jóvenes de, en el público dey entre los adultos de. También destacó en el segmento dede cuota.

En el último capítulo emitido, mientras Esperanza lucha por integrarse en el colegio y el barrio, el centro educativo vuelve a aparecer como el peor valorado de la comunidad. Ante el riesgo de perder matrícula y profesores, Jero decide impulsar un taller contra el bullying que pondrá a prueba al claustro... y también sus propias contradicciones. El caso de Nayeli, una niña excluida del cumpleaños de una compañera, desata una discusión sobre qué es acoso y cómo combatirlo.

Mientras tanto, Esperanza sigue buscando su sitio: desmonta su antigua cama, se reencuentra con sentimientos del pasado y, sin saberlo, inspira a la esposa de su viejo amor a pedir el divorcio. A su vez, Jero y Ricardo, presidente del AMPA, planean una sucia estrategia para expulsarla del colegio. Entre huertos ecológicos, talleres ridículos y torpes maniobras encubiertas, Esperanza demuestra que no se rinde fácilmente, aunque los fantasmas del pasado y los prejuicios del presente sigan empeñados en hundirla.