Por Fidel Conejero |

Antena 3 ya tiene fecha para el lanzamiento de uno de sus formatos más novedosos de la temporada. La cadena estrenará el próximo sábado 25 de abril en prime time 'Una fiesta de muerte', la adaptación española del exitoso género murder mystery, que contará con Àngel Llàcer como maestro de ceremonias.

El programa reunirá en cada entrega a siete celebrities que asistirán a una exclusiva fiesta temática que terminará de forma inesperada: uno de ellos será "asesinado" por un enigmático personaje enmascarado. A partir de ese momento, los seis participantes restantes deberán competir para descubrir la identidad del culpable. Solo uno logrará resolver el misterio y alzarse como el mejor detective de la noche.

Los primeros protagonistas de 'Una fiesta de muerte'

Los siete primeros protagonistas de 'Una fiesta de muerte'

Marta Sánchez: Cantante y compositora. Ha vendido más de 10 millones de copias a nivel mundial. Su palmarés incluye el Premio Nacional de Músicas Actuales (2023), varios Premios Dial (1999, 2003, 2026), dos Premios Ondas (2002, por su éxito 'Soy yo', y 2009, por 'Colgando en tus manos') y la Antorcha de Plata en el Festival de Viña del Mar.

Bertín Osborne : Intérprete musical y comunicador. En su carrera discográfica acumula más de 20 álbumes de estudio. En el ámbito de la comunicación, ha sido galardonado con el Premio Antena de Oro y el Premio Ondas (2015) al Mejor Presentador por 'En la tuya o en la mía'. En 2025, participó en la 12ª edición de 'Tu cara me suena'.

: Intérprete musical y comunicador. En su carrera discográfica acumula más de 20 álbumes de estudio. En el ámbito de la comunicación, ha sido galardonado con el Premio Antena de Oro y el Premio Ondas (2015) al Mejor Presentador por 'En la tuya o en la mía'. En 2025, participó en la 12ª edición de 'Tu cara me suena'. Antonio Resines : Actor y expresidente de la Academia de Cine. Cuenta con un Premio Goya al Mejor Actor por 'La buena estrella' (1997), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2020), tres Fotogramas de Plata y un Premio Ondas por su trayectoria.

: Actor y expresidente de la Academia de Cine. Cuenta con un Premio Goya al Mejor Actor por 'La buena estrella' (1997), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2020), tres Fotogramas de Plata y un Premio Ondas por su trayectoria. Glòria Serra : Periodista y presentadora. Ha sido reconocida con la Antena de Oro (2024) por su trabajo al frente de 'Equipo de investigación', espacio que dirige desde hace más de 15 años. También ha recibido un Premio FesTVal por la trayectoria del formato.

: Periodista y presentadora. Ha sido reconocida con la Antena de Oro (2024) por su trabajo al frente de 'Equipo de investigación', espacio que dirige desde hace más de 15 años. También ha recibido un Premio FesTVal por la trayectoria del formato. Ana Peleteiro : Atleta olímpica de triple salto. Logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es doble campeona de Europa. Suma más de 10 medallas internacionales y ostenta el récord nacional con 14,87 metros.

: Atleta olímpica de triple salto. Logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es doble campeona de Europa. Suma más de 10 medallas internacionales y ostenta el récord nacional con 14,87 metros. Alberto Chicote : Chef y presentador. Referente de la cocina fusión en España, ha sido reconocido con el Premio Ondas (2013) y varios Premios Iris por programas como 'Pesadilla en la cocina'. También cuenta con distinciones en el ámbito gastronómico como el Premio Nécora.

: Chef y presentador. Referente de la cocina fusión en España, ha sido reconocido con el Premio Ondas (2013) y varios Premios Iris por programas como 'Pesadilla en la cocina'. También cuenta con distinciones en el ámbito gastronómico como el Premio Nécora. Esperansa Grasia: Creadora de contenido y humorista. Ganadora del Premio Ídolo a la Mejor Creadora Creativa (2023) y del Premio TikTok de comedia, acumula más de 3,5 millones de seguidores. En 2025 fue subcampeona de 'Tu cara me suena'.

Alberto Chicote en 'Una fiesta de muerte'

Así es la primera entrega de 'Una fiesta de muerte'

El primer episodio, titulado "Muerte en el museo", se desarrollará en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Cada programa tendrá una duración de 90 minutos y será autoconclusivo, con una nueva localización, temática y grupo de invitados en cada entrega.

Además del desarrollo televisivo, 'Una fiesta de muerte' incorpora unque permitirá a los espectadores participar desde casa. A través de un, analizar a los sospechosos eantes que los propios concursantes, con unen juego.

El formato es la adaptación de 'A Party to Die For', creado por ITV Studios y emitido con éxito en países como Países Bajos y Francia. En España, el programa está producido por Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia y llega tras haber sido uno de los formatos más destacados en el mercado internacional MIPCOM.