Por Toño García Rodríguez |

Hace unos días que Claudia Martínez comenzó a sentirse mareada y angustiada a la hora de comer. En un inicio, tanto la concursante como sus compañeros se tomaron a risa la situación y bromeaban acerca de que estuviese embarazada. Sin embargo, la persistencia de estos síntomas en ella ha disparado las sospechas y, lo que antes era una broma, ahora es una posibilidad. "Todos me han dicho que si estoy embarazada. No sé si es algo normal del no comer, no dormir, hincharte a comer un minuto... pero no sé. El otro día me levanté con mucho asco de todo", explicó Claudia a Carlos Sobera en 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

Claudia Martínez y Mario González en 'Supervivientes'

Sus compañeros, que viven la misma situación, no experimentan esa sensación de angustia.acerca del estado de su pareja, ante lo que Aurah Ruiz añadía que "tiene todas las papeletas". Claudia se mostraba resignada sobre la arena barajando todas las opciones, mientras su novio sugería buscar una respuesta rápida., decía Mario. Por este motivo, durante la gala del martes 2 de abril,

Durante la conexión, Carlos Sobera preguntó a la superviviente si creía que sus síntomas podrían corresponder con los de una persona embarazada. "No he sido mamá nunca, entonces no sé lo que se siente. Ojalá. Me encantaría. A Mario también, pero a su madre no lo sé, igual la mato", contestaba Claudia Martínez con una amplia sonrisa antes de descubrir que a su lado, dentro de un bote de bambú, descubriría un test de embarazo. Cuando la concursante descubrió de qué se trataba, comenzó a abanicarse con la prueba algo nerviosa y Sobera explicaba entonces que la decisión de utilizarlo era totalmente libre, al igual que la de comunicar el resultado. "Tenéis la posibilidad de compartir el resultado con la audiencia o guardarlo para vosotros dos", decía el presentador.

Si el test es positivo, podría abandonar

Después de explicar a la concursante todo acerca de la privacidad de su posible embarazo, el presentador explicaba que, de realizarlo y ser un resultado positivo, el equipo médico tendría que valorar la situación para determinar si, estando embarazada, Claudia podría continuar su aventura en el concurso de Telecinco. Claudia se mostraba satisfecha con la oportunidad y reconocía públicamente querer realizar la prueba para salir de dudas. De momento, habrá que esperar para conocer las novedades sobre la continuidad de Claudia Martínez en el reality.