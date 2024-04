Por Daniel Parra |

El pasado jueves 28 de marzo, 'Supervivientes' hizo oficial la salida de Carmen Borrego del concurso tras la recomendación del equipo médico, debido a su alto nivel de ansiedad. Fue en la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' del domingo 31 de marzo cuando la hija de María Teresa Campos se despidió de sus compañeros en el reality. Primero, Borrego llegó en lancha para decir adiós a los habitantes de Playa Condena: "Parece que hace un año que no os veo". "Ya me habría gustado quedarme aquí más con vosotros. Os voy a decir una cosa, os echo de menos cada día, me encantaría haber podido seguir aquí con vosotros", les dijo la tertuliana.

Carmen Borrego en 'Supervivientes 2024'

antes de que Sandra Barneda la interrumpiera: "Sé que es un momento muy emotivo para ti porque te hubiera gustado quedarte. No ha sido posible, estás viendo y todos están viviendo lo duro que es 'Supervivientes'. Pero me gustaría que le dieras ánimo a alguien que hoy me ha dicho, esta noche, que hoy que se encuentra flojo. ¿Qué le podrías decir a Pedro García Aguado ?"., señaló Borrego, dando ánimos al exwaterpolista.

La hermana de Terelu Campos quiso despedirse también del resto del equipo del programa: "Cada uno de mis compañeros que trabaja aquí se merece el aplauso del público y que el público se ponga en pie porque son la leche". Después, Borrego llegó a Playa Olimpo para dedicar unas palabras al resto de concursantes: "Sed fuertes, de verdad. Sois unos campeones todos". Antes de subirse a la lancha, la tertuliana también se refirió a la expulsión de Kike Calleja de Domingo: "No me lo esperaba. Yo sé que él quería seguir estando aquí, y me hubiera gustado que el público le hubiera dado la oportunidad que él quería de estar unas semanas más. Cuando alguien quiere estar aquí, hay que darle la oportunidad, porque estar aquí es muy duro".

Antes de volver a España, Borrego llegó a Playa Limbo, aunque se negó a bajar de la barca en un primer momento a pesar de la insistencia de Barneda en que confiara en ella: "Me vais a dejar aquí, no me bajo". "Sacadme de aquí, Sandra, no puedo más. Os lo pido por favor", suplicó entre lágrimas. Tras unos minutos, aparecieron Laura Matamoros, Kiko Jiménez, Lorena Morlote y Kike Calleja, dándole una sorpresa a Borrego y subiéndose a la barca con ella para darle ánimos. "No te estamos engañando, realmente tu paso por 'Supervivientes' ha terminado, pero queríamos que fueras la primera en descubrir una nueva playa, que es está que no te has querido bajar, que se llama Playa Limbo", le explicó la presentadora. A pesar de ello, Borrego insistió en no querer bajar de la barca.

Una dura noticia para Carmen Borrego

Antes de marcharse definitivamente, Sandra Barneda informó a Carmen Borrego de que su hijo se había separado de su mujer. "Yo cuando me vine estaban muy bien, no sé. ¿Qué ha pasado?". "Siempre he pensado que José María ha sido y era muy feliz con Paola. No sé qué ha ocurrido, necesitaría hablar con él. Para mí es una noticia devastadora", afirmó Borrego, que explicó que estaba convencida de que su hijo estaba sufriendo y que ella no estaba con él para apoyarlo. La colaboradora de 'Vamos a ver' y 'Así es la vida' se derrumbó antes de que Barneda le enseñara distintas piezas de los magacines de Telecinco en los que se ha hablado sobre el tema. "Me preocupa mi hijo, me preocupa cómo está Paola, porque Paola nunca dejará de ser la madre de mi nieto", dijo.