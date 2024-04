Por Beatriz Prieto |

El martes 2 de abril, Telecinco sumó una nueva gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' con Carlos Sobera, en la que se celebró de nuevo la ceremonia de salvación, con Pedro García Aguado, Arantxa del Sol, Miri Pérez-Cabrero y Ángel Cristo Jr. como protagonistas. Una lista breve de nominados que se vio reducida a tres con la salvación del último gracias al apoyo del 32% de los votos.

Ángel, Miri, Arantxa y Pedro en la ceremonia de salvación de 'Supervivientes 2024'

La gala apenas acababa de empezar, cuando Sobera dio paso al reparto de los votos, que. Ya tiempo más tarde, los nominados se situaban en la plataforma de la ceremonia, desde donde lanzaron sus respectivos alegatos. ". Tres ladillas ya no están, pero quedan dos quisquillas. Y aunque la Borrego no está, siguen teniendo mucho ego", soltaba con humor Ángel, a modo de rap.

"Creo que me debería quedar porque estoy asalvajada ya. Me subo al monte como si fuera una cabra, te cocino, te cojo un cangrejo, te pesco... me quiero quedar porque estoy supercontenta", manifestaba Miri, mientras que Arantxa recordó que sus tres nominaciones, en las que el hecho de que "me hayan salvado me ha hecho mucha ilusión y me da mucha fuerza". "Me encantaría que hoy fuera una vez más. Pero bueno, lo que sea, será para bien", remató la presentadora.

"No puedo hablar"

Pedro fue el último en cerrar la ronda, con un alegato en el que también apostó por el humor: "Dándolo desde el primer momento, casi sin fuerzas, pero necesito que el cuerpo se me quede aún más esbelto, así que por favor, si queréis que siga mi condena, salvadme". El presentador, sin embargo, fue el primero en caer, seguido por Miri, lo que dejó un "duelo final" entre Arantxa y Ángel que se resolvió con la salvación del madrileño. El superviviente sumaba así su segunda salvación consecutiva, por la que dio repetidas veces las gracias antes de estar al borde del llanto. "No puedo hablar", confesó cuando Sobera le cedió la palabra.