Por Ainhoa Pino Gil |

Prime Video ya ha puesto fecha al regreso de Elle Woods. La plataforma ha presentado el primer tráiler de 'Elle', la serie precuela de 'Una rubia muy legal', y ha confirmado que se estrenará el 1 de julio en más de 240 países y territorios, incluido España. La ficción estará protagonizada por Lexi Minetree, que toma el relevo de Reese Witherspoon para interpretar a la icónica protagonista en su etapa adolescente.

La serie viajará hasta 1995, mucho antes de que Elle Woods llegara a Harvard y se convirtiera en uno de los personajes más reconocibles de la comedia de los 2000. En esta nueva etapa, la protagonista tendrá que adaptarse a una vida diferente en Seattle, lejos del entorno en el que había crecido y en un instituto donde su estilo, su personalidad y su forma de ver el mundo no encajan del todo

Los años de instituto de Elle Woods

'Elle' explorará las experiencias que fueron construyendo la seguridad, la energía y la determinación del personaje que el público conoció en 'Una rubia muy legal'. La serie mostrará a una Elle adolescente enfrentándose a amistades complicadas, romances, dudas propias de la edad y decisiones de moda que forman parte del tono desenfadado del proyecto.

Uno de los, especialmente el vínculo con su madre, interpretada por June Diane Raphael . La serie plantea ese apoyo como una pieza fundamental en la evolución de Elle, antes de convertirse en la joven segura de sí misma que más tarde desafiaría los prejuicios en Harvard.

Lexi Minetree toma el relevo de Reese Witherspoon

Detrás del proyecto está Laura Kittrell, creadora de la serie, junto a Caroline Dries, con quien ejerce como showrunner. Además, Reese Witherspoon participa como productora ejecutiva a través de Hello Sunshine, reforzando el vínculo entre la nueva ficción y las películas originales. La dirección de los primeros episodios corre a cargo de Jason Moore, conocido por 'Dando la nota'.

El reparto está encabezado por Lexi Minetree y cuenta también con nombres como Tom Everett Scott , June Diane Raphael , Jacob Moskovitz, Chandler Kinney y James Van Der Beek , entre otros. La producción corre a cargo de Amazon MGM Studios y Hello Sunshine.

Tom Everett Scott y June Diane Raphael interpretan a los padres de la joven Elle Woods en la precuela de 'Una rubia muy legal'.

Minetree, de 24 años, afronta con 'Elle' su primer gran papel protagonista. La actriz estudió Teatro y Relaciones Públicas en la Universidad del Sur de California, donde se graduó en 2024, y también pasó por la Academia Británica de Teatro Estadounidense. Hasta ahora había participado en producciones como 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales' , 'The Murdaugh Murders', 'Psycho Paramedic' y 'Crowdsource Murder', aunque esta precuela supone su salto más importante dentro de la industria.

Su elección tiene además un peso especial por la implicación directa de Reese Witherspoon en el proyecto. La actriz y productora, que dio vida a Elle Woods en la película original de 2001, participó en el proceso de casting para encontrar a una intérprete capaz de capturar la energía, el carisma y la seguridad del personaje en una etapa anterior a Harvard.

Prime Video ha mostrado una fuerte confianza en el proyecto incluso antes de su lanzamiento. La plataforma ya ha renovado 'Elle' por una segunda temporada antes del estreno de la primera, una señal de la apuesta por recuperar el universo de 'Una rubia muy legal' para una nueva generación de espectadores