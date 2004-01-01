Teaser tráiler de 'Elle', precuela de 'Una rubia muy legal'

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¿Qué era de Elle Woods antes de convertirse en la estupenda estudiante de derecho de Harvard que conocimos en la película "Una rubia muy legal"? Es la pregunta que pretende responder la serie 'Elle', precuela de las cintas ambientada en 1995.

Y, aunque todo parecía ser tan icónico como pensábamos, la vida de la joven cambia cuando, sin preaviso, tiene que mudarse junto a su familia a Seattle. Allí no sólo debe vivir una vida más modesta, también más monocromática y alejada del glamour al que estaba acostumbrada.

Este primer teaser tráiler nos desvela las primeras imágenes de Lexi Minetree en el papel de Woods. Minetree guarda un claro parecido físico con Reese Witherspoon, protagonista de la saga original, que ahora actúa como productora ejecutiva de esta nueva serie, que se estrena el 1 de julio en Prime Video.