EN EL BOSQUE

Primera imagen de Kratos y Atreus en la serie de 'God of War' de Prime Video

La adaptación de la franquicia de Santa Monica Studio ya ha arrancado su rodaje.

Por Alejandro RoderaPublicado: Viernes 27 Febrero 2026 16:22 (hace 2 horas)

El remake de la trilogía original de 'God of War' no es la única novedad que le espera a la saga de PlayStation. Mientras los fans de Kratos aguardan ese reencuentro con la aventura griega del personaje, desde Prime Video han puesto en marcha el rodaje de la adaptación televisiva de la franquicia, la cual, tras años de desarrollo, finalmente se ha mostrado con una primera imagen de sus protagonistas.

La instantánea, que nos traslada a un bosque, muestra al guerrero Kratos junto a su hijo Atreus, que aparentemente está cazando con su arco. Ambos lucen un aspecto reconocible que bebe de las dos últimas entregas de la saga de videojuegos, 'God of War' (2018) y 'God of War: Ragnarök' (2022), que abrazaban la mitología nórdica para emprender una odisea paternofilial cargada de violencia, acción y drama familiar.

Ryan Hurst y Callum Vinson como Kratos y Atreus en &#39;God of War&#39;
Vídeos FormulaTV

Los actores a los que podemos ver caracterizados son Ryan Hurst, que se mete en la piel de Kratos tras haber interpretado a Thor en 'Ragnarök', y el pequeño Callum Vinson, que ha trabajado en proyectos como 'Poker Face', 'Chucky' o 'Inseparables' pese a su corta edad. Los dos encarnan a esta dupla protagonista ya icónica en el terreno del ocio interactivo y que con esta serie pretende atraer a un público aún mayor.

Según la sinopsis oficial, Kratos y Atreus se embarcarán en un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A lo largo de esas aventuras, Kratos intentará enseñar a su hijo a ser un buen dios, mientras que el niño intentará enseñar a su padre a ser una mejor persona. El encargado de desarrollar la adaptación ha sido Ronald D. Moore ('Outlander'), que cogió las riendas del proyecto para acometer un reseteo creativo tras la salida de los showrunners originales.

Atreus y Kratos saltarán del mundo del videojuego al de la televisión
Atreus y Kratos saltarán del mundo del videojuego al de la televisión

Viaje de futuro

Antes incluso de que las cámaras empezaran a rodar, Prime Video ya había encargado una segunda temporada de 'God of War', que aspira a ser uno de los grandes proyectos originales de la plataforma de Amazon. Para ello, se ha conformado un elenco en el que también veremos a Mandy Patinkin como Odin, Ed Skrein como Baldur, Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif, Alastair Duncan como Mimir, Jeff Gulka como Sindri y Danny Woodburn como Brok.

