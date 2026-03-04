La serie de 'Life Is Strange' de Prime Video desvela su dúo protagonista

Prime Video remató el mes de febrero lanzando la primera imagen de su adaptación de 'God of War', la cual no terminó de convencer a los fans incondicionales de la saga de PlayStation. Sin embargo, esa no es la única carta que jugará la plataforma de Amazon para aprovechar el tirón del ocio interactivo, ya que entre sus desarrollos actuales también se encuentra la serie de 'Life Is Strange' que, finalmente, ha anunciado qué dos actrices darán vida a sus dos protagonistas.
A través de una publicación en sus redes sociales, Amazon MGM Studios ha confirmado los fichajes de las jóvenes Maisy Stella y Tatum Grace Hopkins, que darán vida a Chloe Price y Max Caulfield, respectivamente, en esta versión televisiva del videojuego desarrollado por Dontnod Entertainment, que vio la luz originalmente en 2015 de la mano de Square Enix.
El juego ya hacía gala de un formato episódico, puesto que su historia se fragmentó en múltiples entregas que se fueron lanzando con el paso de los meses. Al igual que aquella obra, la adaptación seguirá los pasos de Max, una estudiante de fotografía que descubre que tiene la habilidad de retroceder en el tiempo. Gracias a ese don, consigue salvar a su amiga de la infancia, Chloe, y junto a ella empieza a investigar la desaparición de otra estudiante.
Kaos' o 'The End of the F***ing World'. La producción corre a cargo de Square Enix, Story Kitchen y LuckyChap, la compañía fundada por Margot Robbie.
Universo expandido
El gran éxito de 'Life Is Strange' ha dado lugar a varias secuelas y derivaciones a lo largo de la última década. La precuela 'Life Is Strange: Before the Storm' echó un vistazo hacia atrás, mientras que 'Life Is Strange 2' cambió de protagonistas para plasmar la aventura de dos hermanos. Posteriormente, se apostó por otra historia original con 'Life Is Strange: True Colors', mientras que 'Life Is Strange: Double Exposure' volvió a fijarse en Max, quien se reencontrará con Chloe en 'Life Is Strange: Reunion' a partir del 26 de marzo de este mismo año.