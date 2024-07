Por Beatriz Prieto |

El 3 de julio, la plaza Pedro Zerolo de Madrid acogió el pregón del Orgullo LGTBIQA+ 2024, en el que Martin Urrutia, Juanjo Bona, Chiara Oliver y Violeta Hódar fueron cuatro de los grandes protagonistas. Los que fueran concursantes de 'OT 2023' lanzaron entonces un discurso tan reivindicativo como emotivo, en el que compartieron sus experiencias personales y tuvieron presente el talent musical, al que Abril Zamora entregó de forma simbólica, a través de ellos, el Premio MADO para la Nueva Generación.

Abril Zamora junto a Martin, Vileta, Chiara y Juanjo en el Orgullo de Madrid 2024

"Cuando entramos en 'Operación triunfo', lo hicimos sin saber que por nuestra forma de ser, de expresarnos y de relacionarnos con naturalidad,", confesó Martin al arrancar el discurso, en el que defendió que "ha sido una edición protagonizada por 16 personas diversas, porque la sociedad es diversa". ", quizás muchos hubieran tenido que esconderse o ponerse una máscara", añadió el cantante, quien recalcó la necesidad de dar visibilidad para que los niños crecieran "sin perder años de su vida fingiendo ser otra persona por".

Por su parte, Chiara manifestó que el Orgullo debía ir de la mano del feminismo e incluir "a nuestras hermanas racializadas, migrantes, con discapacidad y a nuestras hermanas trans", al igual que defendió la libertad del arte y la cultura: "Nosotros mismos, a través de un programa de televisión y sin planearlo, quizá hayamos puesto nuestro granito de arena en ayudar a que otras personas puedan sentirse cómodas en su propia piel y verse reflejadas en los medios". De hecho, la cantante admitió que eso "ha sido muy curativo para mí", antes de compartir su propia experiencia: "Me di cuenta de que me gustaban las mujeres con 15 años, pero (...) siempre pensaba que era imposible, hasta que me vi reflejada en la tele. Ya no me sentí tan sola".

"Soy mucho más feliz"

"Este es mi primer Orgullo. Gracias a 'OT', a mis compañeros, mi familia y amigos, soy una persona mucho más feliz hoy. Quiero dar las gracias en especial a Martin, te quiero", arrancó Juanjo en su turno. El aragonés se dirigió a "a esas personas que quizá no hayan encontrado a sus compañeros de comunidad, que aún no se han encontrado a sí mismas": "No hay prisa, tienes todo el tiempo del mundo y es normal que a veces dudes, que tengas miedo, que puedas tardar en sentirte cómodo con una palabra. Cada persona tiene su ritmo y todos están bien".

En cuanto a Violeta, la andaluza afirmó que la lucha LGTBIQ+ es "para todo el mundo" y recordó que "el reconocimiento de nuestros derechos no puede retroceder. No podemos darlos por sentado". La cantante también compartió que no había sufrido "por alejarme de esa normatividad que aún se impone a tantas personas", dado que "tuve referencias dentro de mi propia familia, siempre se me permitió ser libre". "Todo el mundo debería tener ese derecho, hasta que ni siquiera haga falta esa temida conversación, porque por fin no existan armarios", defendió Violeta, antes de recordar a los "hermanos y hermanas de otros países" y pedir actuar contra la creciente LGTBIfobia.