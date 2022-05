'El desafío' se encuentra en plena recta final, por lo que ha celebrado su Primera Semifinal. En ella, El Monaguillo y Lorena Castell llevaron a cabo una prueba conjunta a la que se tuvieron que enfrentar, que consistía en romper todo el mobiliario posible e introducirlo en una especie de contenedores en el menor tiempo posible, con el fin de conseguir una mayor cantidad de peso para poder conseguir ganar. No obstante, no acabó con un final feliz, ya que los dos acabaron heridos y con algún que otro susto.

Lorena Castell, destrozando el mobiliario durante su prueba en 'El desafío'

El Monaguillo fue el primero en enfrentarse a esta duro reto, cuando, a falta de poder terminar, el humorista tuvo que abandonar tras romper una mesa: ¡Perdón! Es que me ahogo, de verdad", decía, mientras un miembro del equipo le quitaba la protección del cuerpo. No obstante, y ante el mal rato del cómico, el público y el resto de concursantes le aplaudieron, gesto que quiso agradecer mientras señalaba su corazón la mano.

En segundo lugar, Lorena Castell también participó, que no parecía asustada tras la reacción de su compañero. "¡No puedo más!", gritaba a tan solo 10 segundos de terminar la prueba. "Me he rajado. Me he hecho un arañazo", contaba a la cámara la presentadora, que también había sufrido mucho mientras destrozaba el mobiliario. A pesar de ser evidente el peligro, Roberto Leal quiso dejar claro el riesgo que puede suponer hacer estas cosas.

El aviso del experto

Javi, la persona que ha ayudado a ambos a prepararles físicamente, recalcó que la probabilidad de dañarse era muy elevada: "Tienen que saber cómo dar porque se pueden hacer mucho daño", matizó, mientras hablaba con el presentador. A pesar de ello, no pudieron evitar lastimarse, lo que les provocó no poder hacer la prueba como desearon, ocupando los dos últimos puestos de esta Semifinal.